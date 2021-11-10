Премьера дублированного трейлера драмы «Спенсер»

Кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») представляет локализированный трейлер картины Пабло Ларраина «Спенсер». Историю, вдохновленную реальными событиями из жизни королевской семьи, можно будет увидеть в кино с 9 декабря.

Сюжет фильма «Спенсер» сконцентрирован вокруг трех рождественских дней, в которые принцесса Диана решила разорвать свои отношения с королевской семьей.

Брак Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе Чарльза на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?

Главную роль в картине сыграла Кристен Стюарт. На днях актриса стала лауреатом одного из самых значимых кинофестивалей США: руководство международного фестиваля Палм-Спрингс сообщило о решении присудить Кристен почётную награду Spotlight за ее актерскую работу в драме «Спенсер».

«Изображать реального человека, особенно такого, как принцесса Диана, невероятно сложно, – говорит директор фестиваля Гарольд Мэтцнер, – но Кристен Стюарт справилась прекрасно! Она буквально растворилась в этой иконической фигуре, переняла манеры, акцент, движения Дианы и даже уловила её поразительную эмоциональную глубину. Мы невероятно счастливы вручить Кристен эту награду и считаем, что это лучшая роль в её карьере на данный момент».

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