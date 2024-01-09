РАВЕНСБУРГ (ГЕРМАНИЯ): в Художественном музее города проходит монографическая выставка Алексея фон Явленского

Биография художника связала Торжок и Петербург Российской империи, Мюнхен, Швейцарию и Висбаден. Алексей фон Явленский входил в группу «Голубой всадник», картины его последнего периода были признаны в Германии «дегенеративным искусством», похоронен же художник на православном кладбище в Висбадене. К 160-летию со дня рождения Алексея фон Явленского в выставке представлены 30 работ.

В его ранних пейзажах, натюрмортах и портретах прослеживается влияние Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога. В живописи Гогена ему близки слияние простых, плоских форм с цветом, не зависящим от объекта, в фовизме Анри Матисса впечатления пришлись на яркую цветовую гамму. Незадолго до начала Первой мировой войны происходит первое существенное развитие самого важного изображаемого предмета в работах Явленского – человеческого лица – он находит свой собственный способ выражения.

Спустя три года тема человеческого лица становится центральной. В нескольких сериях работ Явленский все дальше отходит от изобразительного портрета, варьируя сюжет до все более высоких уровней абстракции и связывая его с духовными, религиозными сюжетами картин. Работы его последней серии, «Небольшие медитации», выполнены фронтально, в значительной степени симметрично и написаны несколькими широкими мазками. Лицо становится «сакральной геометрией»: форма креста возникает из ярких цветов. Маленький формат увеличивает лицо, форма головы выходит за рамки изображения как символ единения со Вселенной. «Мне было необходимо найти такую форму для лица, чтобы я понял, что большое искусство делается только в глубоко религиозном состоянии души. И это состояние я могу передать только в человеческом лице», - говорил художник.

В выставке представлены работы из частных собраний, музеев Хемница, Гейдельберга, Эмдена, Бранденбурга, музея искусств Лихтенштейна.

Марина АБРАМОВА,

По материалам зарубежных СМИ

Фото: Wynrich Zlomke