Бенефис Гарика Харламова открыл возвращение Comedy Club на ТНТ

На ТНТ продолжается сезон культового юмористического шоу Comedy Club. Новый выпуск стал особенным — он посвящён 45-летию резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова.

В этот вечер на сцене и в зале соберутся самые близкие люди и друзья артиста. Поздравить Харламова придут его жена, мама, бабушка и даже личный доктор.

«Он всегда был очень любознательным ребёнком, его интересовало буквально всё с раннего возраста. Помню, как-то лет в 5-6 он подошёл к нам и спросил, что такое секс. Папа настолько растерялся, что отправил его к бабушке. Ребёнок ушёл в другую комнату, а потом вернулся разочарованный и сказал: “Зачем ты меня отправил к бабушке? Она ничего не помнит”», — рассказала мама Гарика Наталья Харламова.

Также в шоу появятся звёздные гости — Сергей Бурунов, Азамат Мусагалиев, Валерия, Александр Ревва, Марина Федункив и Ольга Бузова, которая попытается «украсть» юбилей Гарика.

«С Гариком очень комфортно работать, если, как и он, не слишком переживать за общее дело. У него, кстати, аллергия на яйца, и он постоянно просит меня напоминать ему об этом — потому что сам забывает и спокойно может заказать курицу в кляре», — поделился Азамат Мусагалиев.

К поздравлениям присоединятся резиденты Comedy Club, включая группу USB, а самые известные артисты российской эстрады подготовят специальный музыкальный номер, посвящённый Харламову.

Сам юбиляр также выйдет на сцену и вместе с Иосифом Пригожиным представит обновлённую версию своего знаменитого номера «Кастинг на Интервидение» с актуальными песнями про Шамана, Олимпиаду в Милане и бывшую Григория Лепса.