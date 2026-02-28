РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEБенефис Гарика Харламова открыл возвращение Comedy Club на ТНТ

Бенефис Гарика Харламова открыл возвращение Comedy Club на ТНТ

By editor
11
гарик харламов - comedy club
Гарик Харламов. Фото: пресс-служба ТНТ

На ТНТ продолжается сезон культового юмористического шоу Comedy Club. Новый выпуск стал особенным — он посвящён 45-летию резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова.

В этот вечер на сцене и в зале соберутся самые близкие люди и друзья артиста. Поздравить Харламова придут его жена, мама, бабушка и даже личный доктор.

«Он всегда был очень любознательным ребёнком, его интересовало буквально всё с раннего возраста. Помню, как-то лет в 5-6 он подошёл к нам и спросил, что такое секс. Папа настолько растерялся, что отправил его к бабушке. Ребёнок ушёл в другую комнату, а потом вернулся разочарованный и сказал: “Зачем ты меня отправил к бабушке? Она ничего не помнит”», — рассказала мама Гарика Наталья Харламова.

Также в шоу появятся звёздные гости — Сергей Бурунов, Азамат Мусагалиев, Валерия, Александр Ревва, Марина Федункив и Ольга Бузова, которая попытается «украсть» юбилей Гарика.

«С Гариком очень комфортно работать, если, как и он, не слишком переживать за общее дело. У него, кстати, аллергия на яйца, и он постоянно просит меня напоминать ему об этом — потому что сам забывает и спокойно может заказать курицу в кляре», — поделился Азамат Мусагалиев.

К поздравлениям присоединятся резиденты Comedy Club, включая группу USB, а самые известные артисты российской эстрады подготовят специальный музыкальный номер, посвящённый Харламову.

Сам юбиляр также выйдет на сцену и вместе с Иосифом Пригожиным представит обновлённую версию своего знаменитого номера «Кастинг на Интервидение» с актуальными песнями про Шамана, Олимпиаду в Милане и бывшую Григория Лепса.

Предыдущая статья
В Государственном музее открылась выставка к 70-летию театра «Современник»

Новое в рубрике