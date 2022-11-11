БЕРЛИН (Германия): Бренд MORФEUS представляет первую международную съёмку о поиске своего места в изменившемся мире

Кампэйн продолжил тему, ранее затронутую брендом MRФS в коллаборации со Школой дизайна НИУ ВШЭ — «Дом там, где ты сейчас». Задача берлинской съемки — отразить чувство потерянности, возникшее у многих в последние месяцы. Это ощущение затронуло и тех, кто оказался вдали от дома, и тех, кто столкнулся с опустошением, никуда не уезжая.

Метафорой потери ориентиров выступил матрас, путешествующий по улицам Берлина. Будто кит, выброшенный на берег, он оказался вне своей стихии. Вместо комфорта и уюта спальни он, заправленный свежими простынями, скитается по городским фактурам. Но даже в картине, где осенние листья падают на бельё, расстеленное прямо на мостовой, можно увидеть остров безопасности среди огромного мира.

Равноправными частями арт-сторителлинга стали городская сюжетная линия и главный герой — постельное бельё MRФS. В съёмке использовались комплекты из основных коллекций бренда, а также новая модель из поплина — 100% хлопка в более демократичном ценовом сегменте и обновлённой цветовой гамме.

Настя Клычкова, арт-директорка и автор идеи съемки, максимально достоверно воспроизвела естественные композиции, созданные человеком и городом.

«Мы обратили внимание на матрасы, живущие на улицах Берлина. Личное пространство, растворенное в городских ландшафтах, ощущение потерянности, контраст личного и уличного – каждый может увидеть что-то свое в этих картинках», – Женя Найденова, креативный директор бренда домашнего текстиля MORФEUS.

Кампэйн стал напоминанием, что домашний текстиль поможет создать ощущение дома, где бы мы ни находились.

Потому что дом – там, где вы сейчас.

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