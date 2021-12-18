Бесплатные экскурсии по экспозиции «Эрьзя-центра»

В недавно открывшем свои двери культурном центре «Эрьзя-центр» расположилась коллекция уникальных слепков «русского Родена» — скульптора Степана Эрьзи, посмотреть на которую, в Москве до недавнего времени было негде.

В экспозиции центра, занимающей выставочный зал более 200 м², представлены работы, чьи оригиналы хранятся в частных и музейных зарубежных и российских коллекциях.

Каждый из экспонатов имеет интересную историю появления в коллекции: поиском, реставрацией и снятием слепков со спасенных работ занимается Международный фонд искусств имени Эрьзи, зарекомендовавший себя как ведущая экспертная организация по творчеству скульптора.

Открытие центра состоялось 30 ноября, и было инициировано фондом Эрьзи в рамках празднования 145-й годовщины со дня рождения выдающегося российского скульптора Степана Дмитриевича Нефедова-Эрьзи.

В настоящий момент основная экспозиция центра открыта для посещения гостями, экскурсии по экспозиции вплоть до 1 марта 2022 года можно посетить бесплатно, при условии онлайн-регистрации на сайте фонда Эрьзи: https://erzia-fond.com/erzya-center/posetit-jerzja-centr/ .

Также, до 1 марта 2022 года в «Эрьзя-центре» экспонируется оригинальное полотно кисти Федота Сычкова (1870-1958 г.) «Трудный переход».

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