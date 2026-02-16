«Без его ведома лишили белых кудрей»: кто стоит за сменой имиджа Вани Дмитриенко

В шоу «УТРО.ТНТ» пришёл звёздный парикмахер и стилист по волосам проекта «Новый день» на ТВ-3 Егор Рябчик. Он рассказал про новый 15-й сезон шоу, а также раскрыл сложности работы со звёздами.

Егор признался, что при работе с героинями «Нового дня» они творческой командой — стилистом Алексеем Сухаревым и визажистом Надеждой Борисовой — стараются не только выполнять задачи по преображению, но и подойти к изменениям с более глубокой точки зрения. «Вообще каждый парикмахер и стилист — это, в принципе, психолог, потому что к каждому клиенту нужно уметь найти определённые ключики. У нас есть уникальная возможность попытаться разгадать человека, подобрать под его психотип определённый образ и, если всё сложится, получить суперклассный результат», — рассказал Егор.

Такой же подход важен и в работе со звёздами. Однако и тут есть свои секреты, которыми поделился стилист: «Самый главный секрет — это уметь подружиться со своим клиентом, больше его узнать и стать с ним немного ближе. Исходя из этого у меня складывается образ. Когда есть определённая идея, конечно, я аккуратно к ней начинаю подводить».

Егор Рябчик по собственному опыту знает, как уговорить медийного человека на кардинальную смену имиджа. Например, новый «повзрослевший» образ Вани Дмитриенко — рук дело стилиста. Егору пришлось пойти на уловку, как в проекте ТВ-3 «Новый день», и не давать Ване возможности увидеть себя.

«Ваня давно ходит в мои салоны. И он был заложником кудрявого блонда. Ему это всё очень нравилось и очень подходило. Но в какой-то момент мы поняли, что парень вырос и нужно сделать шаг вперёд. Я ему сказал, что потихоньку пора меняться. В этом мне помог также Гоша Рубчинский, с которым мы вдвоём отвернули Ваню от зеркала и без его ведома лишили его белых кудрей. Вернули натуральный свет. Ваня был немного в стрессе, но, тем не менее, думаю, многие со мной согласятся, что этот мейковер был одним из самых ярких за последний год», — рассказал Егор Рябчик.

Кстати, именно это и делает работу Егора в шоу «Новый день» на ТВ-3 интереснее — то, что героини не видят себя до последнего. Рябчик поделился: «С героинями “Нового дня” работать чуть проще в том плане, что в процессе работы они себя не видят — мы закрываем им глаза, надеваем маски, и результат они видят только в конце. Конечно, есть нюансы, связанные с психологическими травмами и боязнью отрезать волосы, например. Но здесь как раз профессионала и отличает то, что он должен найти определённый ключик. Со звёздами тоже есть нюансы, когда они начинают переживать, ёрничать, капризничать, и мы должны уметь договариваться».

Говоря о трендах на 2026 год для мужчин, стилист посоветовал присмотреться к образам нулевых, особенно к популярной в то время «биланке»:

«Мы с Димой Биланом уже лет семь работаем вместе. Два года назад я намекнул ему на то, что нужно подумать по поводу возвращения той самой “биланки”, но деликатно и мягко, чтобы она не была такой агрессивно кричащей. Чтобы был короткий затылок. Это действительно тренд этого года. Советую мужчинам обратить на это внимание».