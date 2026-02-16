Проект «Раскадровка» продолжает работу в Учебно-методическом центре «Авангард»

В феврале несколько взводов юных курсантов посмотрели новое честное кино – именно так снимают свои художественные короткометражные фильмы молодые команды кинематографистов.

Короткометражные художественные фильмы «Цветы» и «Друзья» из цикла «Русский Ренессанс» ребята не только посмотрели, но и смогли задать вопросы режиссеру Марии Андреевой и креативному продюсеру Алене Август. Цикл снимается в новых регионах, это новое художественное осмысление происходящего прямо сейчас средствами кинематографа.

«Две новеллы – каждая уникальна по-своему. «Цветы» снимали в Мариуполе, и это эмоциональный отклик на то, что жизнь продолжается несмотря на боль потерь. История без диалогов и разговоров, полная музыки и чувств, лишь с пронзительным стихотворением в финале. «Друзья» — основанная на реальных событиях сюжетная глубокая история, посвященная всем потерянным детям войны, которая снималась в Донецке, Угледаре и Авдеевке, где до линии фронта всего 14 километров, — рассказала креативный продюсер фильмов Алена Август. – И фильм «Светлячки» Милы Ханзиной, который снят по следам известного случая чудесного спасения бойца СВО. Наши фильмы не бьют наотмашь, они помогают почувствовать атмосферу реальности и задуматься, понять происходящее и захотеть узнать больше».

Мария Андреева, режиссер цикла новелл «Русский Ренессанс», особо отметила, что вопросы ребят после просмотра говорили о глубоких переживаниях: «Их интересовало, что проживали герои, какие чувства испытывала съемочная группа, как рождались сцены и образы. Я рассказала о правилах безопасности и инструктаже, который мы проходили перед съёмками. Хотя немного об этом в самом фильме «Друзья» говорит один из героев, проводник Андрей, рассказывает главному герою, как надо безопасно передвигаться по послевоенному неразминированному городу. Ребята меня вдохновили, я пригласила их вместе снимать наше русское кино. И поймала себя на мысли: возможно, однажды я буду снимать этих ребят в своем фильме — так же, как когда-то снимал мой мастер Юсов масштабный советский фильм «Они сражались за родину», ставший частью истории. Мы поделились с ребятами секретом: впереди ещё пять новелл. Даже позволили себе небольшой спойлер о фильме «Звук 80». Теперь те, кто смотрел прямой эфир, знают чуть больше остальных».

С курсантами в «Авангарде» работают всерьез и честно, формируют верные ориентиры.

Художественные фильмы молодых кинокоманд вносят свой вклад, помогают развивать чувство исторического момента, вкус к серьезному кино у молодого поколения.

Короткометражные фильмы «Цветы», «Друзья» Марии Андреевой и «Светлячки» Милы Ханзиной охотно показывают региональные телеканалы, а скоро состоится показ в музее Античности и Византии музея-заповедника «Херсонес Таврический».