Диброва, Бурунов и Тишко на презентации «Тайного миллионера»

В индийском ресторане «Тандур» состоялась презентация шоу «Тайный миллионер». Впервые после окончания съёмок приключенческого проекта в Индии встретились его создатели, ведущий Сергей Бурунов и участники: Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Владимир Тишко, Алина Астровская, Настя Крайнова, Магомед Исмаилов, Василий Смольный, Александр Волохов, Любятинка и Александр Касаткин.

«Если честно, для меня этот проект стал невероятным испытанием и незабываемым опытом. Думал, что после «Форта Боярда» меня сложно напугать, но, оказалось, что работать в таких условиях и с таким форматом очень сложно. Поэтому хочу низко поклониться всей команде, особенно участникам, отдать должное их мужеству и стойкости. Ведь то, через что мы прошли, конечно, не дай бог испытать другим», — говорил Сергей Бурунов.

На презентации в роли ведущего реалити-шоу попробовал себя один из героев проекта Владимир Маркони. В ходе беседы с шоуменом Настя Крайнова поделилась, почему сначала невзлюбила Полину Диброву, а Василий Смольный рассказал о своих чувствах к Дибровой.

«Полина замечательная, красивая, потрясающая, очаровательная, божественная, прекрасная женщина. Мне кажется, любой мужчина на моём месте испытал бы симпатию», — делал комплименты Василий. «На самом деле мы хорошо смотримся, — добавляла Диброва с улыбкой. — Кстати, как оказалось, мой жених знаком с Василием».

«Как секс-символ проекта я не могла никому завидовать, — комментировала конфликт с Дибровой Настя Крайнова. — У Полины был самый скандальный развод прошлого года, и, конечно, после всего написанного в прессе видишь человека под определённым углом. Поначалу я думала, что она врёт так, что мама не горюй, но постепенно Полина открывалась с другой стороны. В результате мы стали подругами и даже вместе отмечали Новый год».

О новом телепроекте и особенностях съёмок также рассказали его продюсеры: директор департамента производства специальных проектов СТС Фатима Гаппоева и генеральные продюсеры «Шоу Продакшн» Антон Гореславский и Сириль Лункевич.

«»Тайный миллионер» — большая премьера для СТС не только потому, что появился новый проект в линейке приключенческих шоу. Но и также потому, что мы покажем первое реалити на российском телевидении, которое снимали в Индии. Мы прошли непростой путь, но это того стоило», — считает Фатима Гаппоева.