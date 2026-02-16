Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEДиброва, Бурунов и Тишко на презентации «Тайного миллионера»

Диброва, Бурунов и Тишко на презентации «Тайного миллионера»

By T1
19
Василий Смольный, Магомед Исмаилов, Владимир Тишко, Алина Астровская, Полина Диброва, Анастасия Крайнова, Александр Касаткин. Фото: пресс-служба СТС
Василий Смольный, Магомед Исмаилов, Владимир Тишко, Алина Астровская, Полина Диброва, Анастасия Крайнова, Александр Касаткин. Фото: пресс-служба СТС

В индийском ресторане «Тандур» состоялась презентация шоу «Тайный миллионер». Впервые после окончания съёмок приключенческого проекта в Индии встретились его создатели, ведущий Сергей Бурунов и участники: Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Владимир Тишко, Алина Астровская, Настя Крайнова, Магомед Исмаилов, Василий Смольный, Александр Волохов, Любятинка и Александр Касаткин.

«Если честно, для меня этот проект стал невероятным испытанием и незабываемым опытом. Думал, что после «Форта Боярда» меня сложно напугать, но, оказалось, что работать в таких условиях и с таким форматом очень сложно. Поэтому хочу низко поклониться всей команде, особенно участникам, отдать должное их мужеству и стойкости. Ведь то, через что мы прошли, конечно, не дай бог испытать другим», — говорил Сергей Бурунов.

На презентации в роли ведущего реалити-шоу попробовал себя один из героев проекта Владимир Маркони. В ходе беседы с шоуменом Настя Крайнова поделилась, почему сначала невзлюбила Полину Диброву, а Василий Смольный рассказал о своих чувствах к Дибровой.

«Полина замечательная, красивая, потрясающая, очаровательная, божественная, прекрасная женщина. Мне кажется, любой мужчина на моём месте испытал бы симпатию», — делал комплименты Василий. «На самом деле мы хорошо смотримся, — добавляла Диброва с улыбкой. — Кстати, как оказалось, мой жених знаком с Василием».

«Как секс-символ проекта я не могла никому завидовать, — комментировала конфликт с Дибровой Настя Крайнова. — У Полины был самый скандальный развод прошлого года, и, конечно, после всего написанного в прессе видишь человека под определённым углом. Поначалу я думала, что она врёт так, что мама не горюй, но постепенно Полина открывалась с другой стороны. В результате мы стали подругами и даже вместе отмечали Новый год».

О новом телепроекте и особенностях съёмок также рассказали его продюсеры: директор департамента производства специальных проектов СТС Фатима Гаппоева и генеральные продюсеры «Шоу Продакшн» Антон Гореславский и Сириль Лункевич.

«»Тайный миллионер» — большая премьера для СТС не только потому, что появился новый проект в линейке приключенческих шоу. Но и также потому, что мы покажем первое реалити на российском телевидении, которое снимали в Индии. Мы прошли непростой путь, но это того стоило», — считает Фатима Гаппоева.

Предыдущая статья
«Без его ведома лишили белых кудрей»: кто стоит за сменой имиджа Вани Дмитриенко

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru