Выставка «Разрешите цвести. Практики свободы и ограничений» открылась на ВДНХ

В Павильоне № 49 на ВДНХ при поддержке Музея Москвы открылась ежегодная выпускная выставка проектной школы «Каскад. Проект как метод», которую в этом году посвятили теме свободы и ее границ. Более 70 подростков, кураторов и художников представили свои работы за прошедший учебный год. Среди них участники таких направлений, как «Мастерская современного театра», «Лаборатория колебаний», «Кураторские практики», «Мастерская художественного жеста», «Музей и город», «Место, где я», «Документальное письмо», «Воображая новый мир» и «Лаборатория медиации».

«Музей Москвы уже более пяти лет поддерживает проект «Каскад», и мы рады, что в Павильоне №49 на ВДНХ каждый год появляются все новые и новые проекты. Особенно важно, что музей становится домом для такого количества подростков и что они могут найти здесь поддержку и свободу самовыражения», — рассказала генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

«Взрослые часто говорят о подростках как о людях, которые «ничего не хотят и не делают». При этом сами выпускники этого года говорят, что самое важное для них — «держаться вместе и творить». Мы хотим, чтобы как можно больше подростков имело возможность творить, создавать, думать. И делать это не в одиночку, а вместе, в таких сообществах, как «Каскад», — прокомментировала Лида Лобанова, соосновательница проекта «Каскад как метод».

«Каждый участник раскрывается в «Каскаде» по-своему. Кто-то внезапно сделал аудио, хотя приходил в программу делать графику, а кто-то понял, что не хочет делать индивидуальную работу, и участвовал в общем спектакле. Каждый год у нас новые мастерские. И мы сами с трепетом ожидаем, какая методика, какой подход зайдет лучше. Но главная цель — дать ребятам возможность почувствовать, что их принимают, что они обрели еще один дом. Отдельная гордость — это количество выпускников, работающих в команде на совершенно разных позициях — от администраторов, фотографов, смм, видео до дизайна и архитектуры», — добавила соосновательница проекта «Каскад как метод» Саша Хейфец.

Выставка «Разрешите цвести» — это коллективное размышление о том, как свобода и ограничения формируют нашу речь, ритм жизни, отношения с миром и с самими собой. Авторы работ попытаются ответить на вопросы, как научиться не теряться в бесконечных возможностях и как найти себя внутри заданной формы. Каждый из разделов экспозиции представляет собой отдельное высказывание о временных рамках, выстраивании связей с окружающим миром, взаимопонимании, самоограничениях, а также источниках вдохновения. Такую концепцию сформулировала кураторская группа подростков, которые на протяжении последнего года работали в рамках направления «Кураторские практики».

«В начале нашего обучения в «Каскаде» нам объяснили, как создается выставка, что такое кураторство и как кураторы работают с художниками. Позже мы начали взаимодействовать с художниками «Каскада», интересовались тем творчеством, которым они увлечены, пытались наладить контакт и придумать концепцию будущих работ. Затем с ребятами с моего направления мы пришли к тому, что нас волнует тема свободы и ограничений, наших личных прав. Это и стало главной темой в этом году. Выставку условно поделили на восемь зон. В своей я рассматриваю то, как посетитель может взаимодействовать с художником и куратором, как он понимает, о чем та или иная работа и как в целом зритель воспринимает современное искусство», — поделилась Катя, участник направления «Кураторские практики».

«Нельзя забывать, что наши участники — это подростки. У них могут возникать разные трудности в том числе с мотивацией, с пониманием своих задач при создании художественных работ. В целом такая продолжительная работа над своим собственным проектом в сфере современного искусства может быть непростой. И тьюторы в «Каскаде» существует для того, чтобы помогать им справляться с такими трудностями и задачами. Кроме того, мы все работаем в одном большом пространстве, и участникам необходимо объяснить, как общаться друг с другом и доносить свои идеи», — рассказала Вита, ведущий тьютор, методист и преподавательница в «Каскаде».