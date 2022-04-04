Без прошлого нет настоящего или 5 вдохновляющих романов о преодолении трудностей

Без прошлого не было бы настоящего и желаемого будущего. Осознав свои ошибки и прожив болезненные воспоминания, можно добиться всего, чего пожелаешь.

Для тех, кто ищет жизнеутверждающее чтение, дающее надежду, мы собрали подборку из увлекательных книжных новинок. В каждом романе героини преодолевают трудности и примиряются с прошлым ради достойного будущего.

Колин Гувер «Все закончится на нас»

Каждая влюбленность оставляет свой след. Даже если кажется, что она далеко в прошлом. Построить крепкие отношения можно, признав трудности в предыдущих, которые не удались.

Лили упорно трудилась, чтобы выбраться из родного городка и построить карьеру в Бостоне. Ей повезло не только на работе, но в личной жизни. Ее возлюбленный красавчик-нейрохирург Райл — идеальный мужчина, сильный, напористый, умеющий сочувствовать. Когда-то Лили предпочла его другому парню, своей темной тайной любви. Однажды бывший возвращается в жизнь девушки, и с этого момента Райл будто становится абсолютно другим человеком.

Люсинда Райли «Полуночная роза»

На исходе жизни люди стремятся исправить свои ошибки, которые они допустили, когда были совсем молодыми. В своем изящном бестселлере Люсинда Райли размышляет о влиянии прошлого на жизнь женщины и ее потомков.

Анахита Чаван отмечает новый XXI век и свое столетие. В 1911 года девочкой она эмигрирует из Индии в Великобританию в качестве компаньонки принцессы Индиры. Страна туманов становится для Анахиты новым домом, где она взрослеет, впервые влюбляется и переживает страшную трагедию. Спустя годы женщина просит правнука Ари Малика отправиться в роскошное поместье Астбери-холл, чтобы отыскать человека, который должен был быть мертв.

Люсинда Райли «Семь сестер. Сестра Солнца»

Шестая часть масштабной саги об удочеренных сестрах Деплеси. После смерти приемного отца каждой девушке предстоит отправиться на поиски своих корней в другую страну. Лишь узнав прошлое, они смогут разобраться с проблемами и найти свой путь.

Электра Деплеси построила успешную карьеру супермодели. Она живет в престижном районе Нью-Йорка, встречается с рок-музыкантом и ведет разгульную жизнь. Внезапная весть о гибели отца и расставание с возлюбленным меняют Электру.

Девушка все глубже погружается в зависимость от наркотиков и алкоголя. Лишь чудо может ее спасти. И оно происходит — в виде письма от женщины, которая называет себя кровной бабушкой Электры и хочет рассказать ей удивительную историю об их роде.

Франсуаза Бурден «Чужой выбор»

Почему одни пары живут долго и счастливо, а другие не могут протянуть и года? В книге «Чужой выбор» королева сентиментального французского романа Франсуаза Бурден рассуждает о том, в чем кроется секрет семейного счастья.

В живописных Альпах расположено прекрасное шале, где живут две семьи: Виржил и Филиппина, а также Люк и Клеманс вместе с двумя дочерьми. Главы семейств дружат еще со школьной скамьи. Парам нравится делить общий быт. Идиллия длится до момента, когда в горы приезжает бывший муж Клеманс, возлюбленной Люка. Этьен по-прежнему считает Клеманс своей женой и готов пойти на все, чтобы ее вернуть. Его появление рушит благоприятную атмосферу, приводит к недоверию и ревности между двумя семьями. Возможно, кому-то в итоге придется навсегда покинуть уютное шале.

Сьюзен Мэллери «Сезон прогулок босиком»

Роман-наслаждение о том, что возвращение домой не обязательно должно быть поражением. Дом — это фундамент дальнейшей жизни. Наладив отношения с людьми из прошлого, можно достичь заветного счастья и встретить свою любовь.

Много лет назад Мишель сбежала из дома. После смерти матери она должна вернуться на Ежевичный остров, где родилась и выросла. В наследство женщина получила семейную гостиницу, которую должна спасти от финансового краха. В этом Мишель поможет лишь лучшая подруга детства Карли. Загвоздка заключается в том, что Карли причинила боль Мишель, настолько сильную, что та покинула дом. Ради общего дела бывшим подругам придется забыть о давней вражде.

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