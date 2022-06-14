Freedom представляет ряд новинок в стиле фэнтези

Рейвен Кеннеди, «Блеск»

Серия романов калифорнийской писательницы Рейвен Кеннеди произвела настоящий фурор среди англоговорящей аудитории. «Блеск» — это современная вариация античной истории о царе Мидасе, написанная в жанре дарк-фэнтези. Рейвен создала богатый волшебный мир, в котором много магии, приключений, страсти, роскоши и порока. Идеальный выбор для тех, кому нравятся книги Дж. Арментроут, Лоры Талассы и Сары Маас!

Более 150000 человек добавили «Блеск» в свой вишлист на сайте Goodreads.com, у нее больше 7000 отзывов на Amazon. Этот роман – один из лидеров в популярной нише ретеллингов мифологических сюжетов, Amazon присвоил ему второе место в соответствующем рейтинге.

Первая книга серии, «Блеск», знакомит нас с королевством Мидаса и его драгоценной пленницей. Мидас стал для Аурен рыцарем в сверкающих доспехах, он вытащил ее, всеми брошенную сироту, из трущоб и поселил в своем золотом дворце. Прибежище Аурен – настоящая золотая клетка, как у драгоценной птички. В ее распоряжении целые галереи комнат из золотых прутьев, чтобы она могла бродить по замку. Здесь девушка чувствует себя в безопасности, хотя где-то в укромном уголке ее сознания живет мечта о свободе, а еще – недоверие к своему спасителю.

Худшие ее подозрения становятся реальностью, когда, развязав войну с другим королевством, Мидас обнаруживает свое вероломство. И если безопасность оказалась иллюзией, то что еще найдет Аурен под слоем сверкающей позолоты? В мире жестоких мужчин и их политических игр нельзя оставаться наивной испуганной простушкой. А значит, впереди бегство, свобода и риск. Когда золотые прутья будут сломаны, жизнь золотой пленницы Аурен изменится бесповоротно – не жертва и не наложница, теперь она сама в ответе за свою судьбу.

В серии о «Золотой пленнице» четыре книги, каждая из них описывает новый этап личной эволюции Аурен, которая с каждым романом, сталкиваясь с опасностями и коварством, становится все умнее, смелее, а главное – опаснее для своих врагов, для всех, кто предал или пытался унизить ее. Золотой замок Хайбелл, как и весь мир фейри, в котором много лет правили алчные, жестокие и грубые мужчины, ждут серьезные перемены.

Серия «Караваль»

Караваль — игровое шоу, в котором магия переплетается с реальностью, фантазии воплощаются, а иллюзии рассеиваются. Караваль похож на странствующий цирк, психологический квест, иммерсивный спектакль. Многие мечтают стать участником Караваля, но в игру приглашают только избранных.

Стефани Гарбер — писательница, чьи произведения изданы на тридцати языках и стали мировыми бестселлерами! Цикл о Каравале вошёл в десятку популярнейших романов в категории Young Adult. Первая книга было высоко оценена и New York Times, и литературным ресурсом IndieNext Pick, названа победителем среди Young Adult романов 2017 года такими изданиями, как Entertainment Weekly, Teen Vogue, BuzzFeed, Barnes & Noble. Трилогия получила десять тысяч отзывов на Amazon.com и пятсот тысяч лайков на Goodreads.com! В России первая часть буквально взорвала соцсети. Более 120 книжных блогеров сделали обзор на эту книгу, а количество просмотров по хэштегу #караваль в ТикТок уже достилго 1 млн!

Ранее в серии: Стефани Гарбер «Караваль»

Стефани Гарбер , «Легендо» (#2)

Стефани Гарбер, «Финал 2 (#3)

Во второй части, сблизившись с актёрами труппы, сёстры отправляются на следующую игру, в столичный город Валенда. Телла неожиданно для себя оказывается скована условиями контракта, по которому должна выяснить и сообщить таинственному доброжелателю настоящее имя магистра Легендо. Но увидеть лицо магистра можно только выиграв в Каравале. Телла слишком много поставила на этот контракт, поэтому вынуждена стать участницей и идти к победе.

Прошло два месяца, как величайшая из всех игр закончилась, и Легендо завоевал трон Империи. Но «Что наша жизнь? Игра!». И она продолжается, пусть даже без зрителей.

На этот раз в игру вступают не только главные героини, но и сама судьба, точнее ее богини Мойры, которым удалось вырваться на свободу. Теперь все поставлено на карту! Поможет ли сестрам их смелость и решительность, умение идти на риск и полагаться на свою интуицию?

Эмма Скотт, «Сейчас и навечно»

Говорим Эмма Скотт, подразумеваем эмоции. Ее истории вызывают целый спектр чувств, не давая нам ни единого шанса остаться равнодушными. При этом автор всегда выходит за рамки банальных любовных романов и стремится снять с читателей розовые очки. Чем не перестает удивлять всех, кто скептически относится к подобной литературе. В книгах Эммы Скотт мы видим реальный мир и реалистичных персонажей, живущих здесь и сейчас.

«Я стараюсь сказать что-то значимое каждой из своих книг – в основном мой посыл в том, что каждый человек достоин любви, несмотря на свои недостатки, или воспитание, или проблемы, с которыми он столкнулся». (Из интервью Эммы Стоун интернет-магазину «Лабиринт»)

Новый роман «Сейчас и навечно» как раз об этом: о встрече и отношениях двух неидеальных людей с трудным прошлым. Дарлин уже знакома читателям по книге «Стань моим завтра». Теперь у этой героини появилась своя личная история. Для

девушки переезд в Сан-Франциско – шанс начать жизнь с чистого листа, забыть о кошмаре, мучившем ее последние три года, и вернуться к своему увлечению танцами. Ее новым соседом оказывается грубиян и моралист Сойер, желающий стать юристом, чтобы бороться с несовершенством этого мира.

Нарастающая привязанность все крепче связывает двух абсолютно разных людей. Эта любовь – испытание для обоих: Дарлин должна рассказать Сойеру правду о себе, а Сойер должен эту правду принять, несмотря на свой максимализм и детские травмы. Но, как всегда происходит в романах Эммы Скотт, сила чувств дает героям чувство силы. Для честности, прощения и принятия. «Принятие – это и есть любовь», — считает Дарлин. И с ней нельзя не согласиться!

Для почитателей творчества Эммы Скотт выход каждого из ее романов – настоящее событие! Это очередная возможность пережить незабываемый эмоциональный опыт, осознать, что за любовь и счастье нужно бороться в любых обстоятельствах. Ее сложные, но очень жизнеутверждающие истории разлетаются по всему миру миллионными тиражами и актуально звучат на любом языке.

В России писательница стала автором-открытием 2020 года и за несколько лет обрела сотни тысяч поклонников самых разных возрастов и литературных вкусов. Что их объединяет? Конечно, вера в любовь, которую каждый может обрести сейчас и навечно.

Джуди И. Линн, «Книга чая. Магия, пропитанная ядом»

Магия, спрятанная в чашке чая. Новое китайское фэнтези Джуди И. Линн

Китай без чая, как фэнтези без магии. А если смешать все это вместе, то получится превосходный напиток со вкусом китайского магического фэнтези. Речь о дебютной серии Джуди И. Линн «Книга чая» и ее первом романе «Магия, пропитанная ядом».

Для китайцев чай – напиток почти сакральный. Они не только открыли его всему миру, но и буквально боготворили: у чая есть свои легенды, ритуалы, даже своя философия. И если спросить жителей Китая о том, есть ли в чае магия, вы непременно услышите утвердительный ответ.

В волшебной силе чая убеждена и начинающая фэнтези-писательница Джуди И. Линн, посвятившая этой теме свою дебютную дилогию «Книга чая». Джуди живет в канадских прериях, но родилась на Тайване. Благодаря восточным корням ей удалось написать очень колоритную и аутентичную историю о необычных людях, которые веками используют магию чая и являются ее хранителями. Джуди назвала их шеннон-ши, отсылая читателей к одному из главных персонажей китайской мифологии Шэнь-нуну — покровителю земледелия и врачевания. Именно ему китайцы приписывают открытие чая.

«…истинные обладатели магии шеннон владеют уникальными навыками. Некоторые заваривают чай для эмоций – сострадания, надежды, любви. Другие способны наполнить тело энергией или побудить пьющего вспомнить что-то давно им позабытое, они проходят сквозь границы тела и проникают в самую душу».

Действие романа «Магия, пропитанная ядом» разворачивается в средневековом Китае и начинается с трагического события (Великого отравления): кто-то подсыпал яд в чай, который распространили по всей империи. Погибли тысячи людей, в том числе и мама Нин, главной героини этой истории. Сестре Нин удалось выжить, но яд забрал почти все ее силы. Нин не находит себе места от чувства вины, ведь она своими руками заварила и подала отравленный чай.

Чтобы спасти умирающую сестру, девушка отправляется на столичное состязание, которое проводится между помощниками чайных магов, тех самых шеннон-ши. Победитель получит возможность исполнить свое желание. И хотя мама Нин была одной из шеннон-ши, она передала тайны своего мастерства только ее сестре. Правда, Нин тоже успела многому научиться. Девушка не хочет упускать такой шанс и решает, во что бы то ни стало, принять участие в этом конкурсе.

В столице Нин оказывается в непосредственной близости к императорскому двору и в самом эпицентре интриг, лицемерия и ожесточенной борьбы за власть. У нее появляется загадочный знакомый Бо. Нин предстоит разгадать множество загадок, касающихся прошлого ее друга Бо, судьбы правящей династии и даже Великого отравления. Но самая главная загадка кроется в том магическом даре, который девушка начинает в себе открывать. Он дается избранным не просто так: «Магия временна. Чтобы прибегнуть к ней, шеннон-ши должен отдать что-то взамен».

Несмотря на художественную условность жанра, язык романа очень достоверный: в нем много китайской лингвокультуры, мифологии, лирики, ценных сведений о свойствах и видах чая. Все это непременно впечатлит поклонников азиатского фэнтези и особенно тех, кто уже знаком с романами таких мастеров жанра, как Элизабет Лим и Джун Ч. Л. Тан.

Обложка у книги получилась тоже очень аутентичной. Над ее дизайном работала талантливый иллюстратор Sija Hong, отмеченная многими наградами. К числу ее работ также относится обложка романа «Наследница журавля» Джоан Хэ, выпущенного издательством Freedom несколько лет назад.

И, кстати, Джоан Хэ уже прочитала роман Джуди И. Линн и дала свой положительный отзыв: «»Магия, пропитанная ядом» сможет очаровать как любителей фэнтези, так и поклонников драм. Я буду ждать следующих работ Джуди И. Линн».

Тысячи читателей портала Goodreads.com тоже с нетерпением ждут продолжения этой дилогии. После такого яркого литературного дебюта перед писательницей стоит непростая задача – оправдать и даже в чем-то превзойти ожидания. Но мы уверены, Джуди И. Линн успешно с ней справится.

Максим М. Мартино, «Королевство изгнанных»

Дебютный роман Максим М. Мартино стал ярким событием для многочисленных поклонников жанра фэнтези. Книга «Королевство изгнанных» собрала тысячи восторженных отзывов на Amazon и Goodreads, а также получила самые положительные рецензии в СМИ и от известных авторов, которые пишут книги направления young adult.

Мрачный, захватывающий мир, созданный писательницей, напоминает вселенные «Фантастических тварей» и Assassin’s Creed одновременно. Герои Максим М. Мартино привыкли решать проблемы ножом и мечом, а еще здесь живут удивительные магические существа, которым удивился бы сам Ньют Саламандер с его волшебным чемоданом.

Лина Эденфрелл — Заклинательница, она умеет привязывать к себе волшебных существ. Особый дар предоставляет девушке самый высокий статус в обществе, но из-за несправедливого обвинения Лину изгнали из родного города и даже наняли отряд убийц и отправили за ней по следу. Убийцы из гильдии воскрешенных, которых в мире Лендрия называют перерожденными, связаны клятвой и во что бы то ни стало должны выполнить данное им поручение. Отряд возглавляет Нок и вскоре между ним и Линой возникает настоящая страсть. Но как поступить перерожденным, если они поклялись убить беглую Заклинательницу? Чтобы спастись, Лина предлагает найти для каждого из них волшебное существо, которое будет служить верой и правдой. Так девушка остается в лагере убийц, которые становятся ее верными друзьями. Но те, кто отправили за Линой погоню, намерены довести начатое до конца. Заклинательницу ждут смертельно опасные приключения и шанс проверить, насколько истинные чувства связывают ее с Ноком. На помощь девушке придут ее магические существа и новые друзья. Но сила ее врагов растет с каждым днем.

История Лины Эденфрелл начинается — «Королевство изгнанных», первая книга нового цикла «Заклинательница монстров», выходит в июне 2022 года в издательстве Freedom. Помимо захватывающей истории, издание содержит карту Лендрии и бестиарий с описанием самых разных магических существ.

Ф.К. Каст, Кристин Каст, «Магия беды»

Когда-то далекий предок сестер Хантер и Мерси основал городок Гудвилль. С тех пор его потомки живут в этих местах, а в их крови бушует магия. Благодаря своей силе члены семьи Гуд являются Стражами пяти врат Гудвилля. Город построен в этом месте неслучайно — здесь находится граница между разными измерениями, откуда в наш мир могут прорваться чудовища из мифов и религий Древнего Востока, Азии, Скандинавии.

Повзрослевшие сестры становятся участницами тайного ритуала, в ходе которого погибает их мама. А в город прорывается монстр, представляющий смертельную опасность для всех жителей. Девушки, несмотря на то, что они очень разные, должны объединиться, научиться управлять своей магической силой и настигнуть чудовище, пока не стало слишком поздно.

В новой серии «Сестры Салем» объединились фэнтези, старинные легенды и фольклор. Соавторам удалось создать новое атмосферное произведение, наполненное тайнами, приключениями и интригой. Сложные семейные отношения, фамильные секреты и непримиримость юности добавляют в сюжет реалистичность и динамизм.

Ф.К. Каст — автор бестселлеров №1 по версии New York Times и USA Today и член Зала славы писателей Оклахомы. Ее романы, изданные тиражом более 20 миллионов экземпляров в более чем 40 странах, были отмечены множеством престижных наград. Работала редактором на радио, преподавала в школе. Теперь, выйдя на пенсию, посвящает все свободное время литературному творчеству.

Кристин Каст — автор успешной серии «Обитель ночи», которую написала вместе с матерью. Помимо литературы, занимается выпуском линии футболок и изучает все паранормальное. Обожает свою семью и путешествовать.

Мэгги Стивотер, «Сновидец. Мистер Невозможность»

Что-то происходит с источником силы сновидцев. Он блокируется. Уменьшается. Становится слабее. Если он исчезнет совсем, что же тогда случится со сновидцами и теми, кто от них зависит? Ронан Линч не намерен бездействовать. Вместе со своим наставником Брайдом, он готов сделать все необходимое, чтобы спасти сновидцев… даже если это уведет его слишком далеко. Джордан Хеннесси знает, что не выживет, если сновидцы потерпят неудачу. Поэтому она отправляется в темный подземный мир, чтобы найти предмет, который может ее поддержать. Кармен Фарух-Лейн боится сновидцев — именно поэтому она согласилась их выследить. Но чем ближе она подбирается к ним, тем противоречивее становятся ее чувства. Уничтожат ли сновидцы мир… или мир падет сам?

Кэролайн Джордж, «Дорогая Джозефина»

Любовь, над которой не властно время… 1821 год: Элиасу Роху невероятно повезло. На бале-маскараде он встретил прекрасную Джозефину де Клэр. Но после того, как судьба разлучила их, Элиас написал десятки писем в надежде найти девушку снова. 2021 год: Джози не везет с парнями. Последние ее отношения едва не разрушили давнюю дружбу. После смерти отца Джозефина де Клэр замкнулась в себе и переехала в старинное английское поместье. Там она нашла письма от некоего Элиаса Роха, внебрачного сына дворянина. Письма адресованы девушке с точно таким же именем, чертами характера и привычками, как у Джози. Совпадение разожгло любопытство девушки, и она решила выяснить, чем закончилась история Роха. Джози с наслаждением погрузилась в чтение писем, пока не поняла, что влюбляется в парня, с которым ее разделяют века…

Трейси Бенгхарт, «Сезон зловещих грёз»

В государстве Тайн сбываются страшные пророчества и раскрываются самые темные секреты… Когда Аннализа узнает, что король собирается отправить ее в другую страну и выдать замуж за старого графа, она выходит из себя. И вместе с гневом мощная магия, скрытая в девушке, выходит наружу. К несчастью, под ужасный удар заклятия попадает ее кузен — принц Кендрик. И теперь Аннализа становится единственной наследницей престола. Эвра — жительница обычной деревни. Однажды она открывает в себе редкий дар ясновидения — вид магии, который возникает только в случае, когда жизни короля угрожает опасность. Поэтому Эвра вынуждена отправиться служить во дворец. Две девушки с одной целью: создать мир и процветание в королевстве. Обе — обладательницы сильнейшей магии. Но ни одна из них не может доверять другой. У каждой есть мотивы сохранить свои тайны. И чем закончится их противостояние покажет… сезон зловещих грёз.

Морган Родес, «Эхо и империи»

В империи, построенной на лжи, правда может стать величайшим оружием. Джослин Дрейк знает о магии только три факта: она редкая, часто незаконная, но всегда смертельно опасная. Однажды в результате неудачной попытки украсть шкатулку, в кровь девушки проникает запретная магия, которая позволяет погружаться в воспоминания знаменитого темного колдуна. Теперь Джослин необходимо избавиться от магии, пока та не уничтожила ее душу. Но в Айронпорте все ведьмы и колдуны попадают в Крепость заключенных, а попытки отыскать помощь могут привести смертный приговор в исполнение. И нет никого, кому бы могла довериться Джослин. Никого, кроме Джерико, который предлагает ей сделку: свою помощь в обмен на саму силу. Но Джерико совсем не тот, за кого себя выдает. И чем ближе они становятся, тем больше Джослин начинает сомневаться в добре и зле, силе и магии и даже в самой себе.

А. Дж. Врана, «Боги Черной Лощины»

Черная Лощина — таинственный город, наполненный мрачными преданиями. На протяжении многих столетий его жители верят в легенду о том, что мифическое существо, Сновидица, заманивает юных девушек в лес. Однажды на окраине леса находят мертвую Эль. И это означает одно: Сновидица вернулась. Кай просыпается рядом с безжизненным телом недавно пропавшей девушки и не может вспомнить, что происходило с ним в последние несколько дней. Юноша убежден, что не причинял ей вреда. Однако страшный секрет, который он скрывает, может сыграть с ним злую шутку. Мия предчувствует, что станет следующей жертвой Сновидицы. Она открывает в себе способность путешествовать во снах и пытается понять, должна ли довериться новому знакомому Каю или именно он станет причиной ее гибели? Мейсон приехал в Черную Лощину с целью развенчать городские суеверия и с головой погружается в историю старинной легенды. Втроем им предстоит разобраться: что скрывает многовековое зло, расстилающееся над туманными лесами Черной Лощины…

Эдриенн Янг, «Фейбл»

Для семнадцатилетней Фейбл, дочери самого влиятельного торговца в Нарроу, море — единственный дом, который она когда-либо знала. Прошло уже четыре года с той ночи, когда шторм забрал жизнь матери на глазах у девочки, а отец бросил ее на острове, кишащем ворами. Выживая в одиночку, Фейбл научилась никому не доверять и использовать силу, доставшуюся ей от матери. Желание выбраться с острова, найти отца и потребовать свое законное место рядом с ним и его командой — единственное, что заставляет девушку двигаться дальше. Чтобы сбежать и пройти сквозь опасный пролив, Фейбл принимает помощь от молодого торговца по имени Уэст. Но конкурентов ее отца за это время стало еще больше и вскоре девушка понимает, что юноша не тот, кем кажется. Если она хочет остаться в живых, вместе с Уэстом ей предстоит преодолеть намного больше трудностей, чем просто коварные штормы.

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