Благотворительный сервис портала mos.ru отметили премией Big Innovation Awards

Благотворительный сервис на портале Мэра и Правительства Москвы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ее ежегодно вручают организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество. Новый общегородской сервис был создан в столице по инициативе благотворительных фондов и запущен 16 октября 2020 года. Найти его можно в разделе «Мои платежи» на mos.ru, выбрав блок «Благотворительность».

«На днях сервису исполнилось три месяца. Это важный проект по поддержке благотворительности и культуры добрых дел. Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей. То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и Правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет. Мы продолжим развивать сервис и будем рады, если наш опыт окажется полезным для других мегаполисов», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, с октября прошлого года сервисом воспользовались почти четыре тысячи человек. Вместе они сделали 6,2 тысячи пожертвований, средняя сумма одного перевода составляет более 260 рублей. Фонды-партнеры программы оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогают бездомным животным. Среди них такие организации, как «Справедливая помощь доктора Лизы», «Дом с маяком», «Жизнь как чудо», «Со-единение», «Кораблик», «Гольфстрим», «Адели», «Спешите делать добро!», «Дорога милосердия», «Фонд продовольствия “Русь”», «Благо дари миру», «Ника» и «Рэй».

Жители столицы, сделавшие пожертвование на благотворительность с помощью сервиса, каждые три месяца будут получать отчеты о его работе. В уведомлениях указывается информация о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками.

Присоединиться к проекту могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Для них разработана пошаговая инструкция, значительно упрощающая процедуру подключения к сервису. Ее можно найти на сайте «Душевная Москва».

Город на постоянной основе поддерживает благотворительные инициативы. В 2020 году общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 миллионов рублей, из них 67,6 миллиона рублей было выделено в рамках конкурса грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Премия Big Innovation Awards учреждена американской консультационной компанией Business Intelligence Group. Ее вручают ежегодно организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество. Заявки номинантов оцениваются экспертной комиссией.

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