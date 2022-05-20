Представители СМИ и НКО Твери посетили семинар по противодействию мошенничества в благотворительности

Семинар «Освещение благотворительной деятельности в СМИ» прошел в Твери 12 мая на площадке Точки кипения ТвГУ при поддержке благотворительного фонда «Константа» и Тверской региональной Ассоциации журналисток. Его провели координатор проекта «Все вместе за разумную помощь» (ассоциация «Все вместе») Анжелика Иванова и председатель Женской Лиги журналистов и блоггеров Елена Рыленкова.

Эксперты из Москвы, сотрудники медиа и некоммерческих организаций региона оценили роль СМИ и блогосферы в вопросах противодействия мошенничеству в сфере благотворительности.

«СМИ и блогеры почти всегда открыты для поддержки благотворительности. Но это не значит, что все они умеют грамотно работать с этой тонкой темой. Дело и в правовых нюансах, и в форматах. Есть еще и этическая сторона. Немало примеров, когда коллеги начинали сборы или проводили марафоны, но помощь была уже не нужна к моменту окончания таких проектов или уходила не по назначению. Мы не только дадим примеры таких историй, но и представим реальные кейсы — как грамотно работать с темой, как избежать ловушек мошенников. Нет значения, насколько масштабное СМИ или прокачанный блог — все в равной степени могут быть уязвимы, если не понимают нюансов и не придерживаются правил разумной благотворительности», — рассказала председатель Женской Лиги журналистов и блоггеров Елена Рыленкова.

В период пандемии COVID-19 существенно возросла вовлеченность россиян в благотворительность. По данным совместного исследования фонда «Нужна помощь» и компании Tiburon Research, в 2020 году в благотворительные организации жертвовали 74% российских интернет-пользователей.

По заказу Ассоциации «Все вместе» эксперты ВЦИОМ провели исследование. Выяснилось, что 81 % респондентов лично участвовали в благотворительности. 76 % жертвователей, как правило, не отслеживали, куда идут их деньги. Более того, согласно результатам исследования «Мошенничество в сфере благотворительной деятельности: проблемы правоприменения», проведенного Центром уголовно-правовой экспертизы МГУ, в России не представляется возможным установить точные размеры ущерба от мошеннических действий в сфере благотворительности. Это обусловлено высокой латентностью данных преступлений — о них не знают. Между тем, по данным исследования, одна лишь публикация в интернете может принести мошенникам до 3 млн. рублей.

По данным другого опроса ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в июне 2021 года, 57% опрошенных не знают, как отличить мошеннический сбор благотворительных средств от настоящего — они не могут идентифицировать мошеннические сборы. Именно этим пользуются псевдоблаготворители, а большие суммы уходят в теневой сектор.

Как результат, 41% не доверяет благотворительным организациям, действующим в России, а сложившаяся ситуация подрывает репутацию всего некоммерческого сектора.

«С 2017 года наша ассоциация работает над продвижением идеи разумной благотворительности и борется с мошенниками-псевдоблаготворителями. Важная часть этой работы — информационная кампания, которая, конечно, невозможна без участия средств массовой информации. Если мы хотим донести до людей в каждом уголке страны, как отличить мошенников от честных благотворительных фондов, как проверить, не фальшивый ли сбор на помощь больному ребенку, как отличается реальность от мифов о работе фондов, то сначала мы должны рассказать об этом журналистам. Мы стараемся всегда быть на связи с представителями СМИ, помогать им в подготовке материалов или поиске экспертов. Проведение семинара — новый формат нашего взаимодействия, не сомневаемся, что он окажется успешным», — член Совета ассоциации «Все вместе» Кира Смирнова.

Семинар «Освещение благотворительной деятельности в СМИ» призван помочь сотрудникам СМИ, блогерам и сотрудникам НКО познакомиться с тонкостями работы в сфере благотворительности в медиа и противодействия мошенничеству.

Спикеры рассмотрели основные схемы мошенничества в благотворительности, принципы прозрачности НКО, познакомили участников семинара с Декларацией о прозрачности НКО проекта «Все вместе за разумную помощь» и Меморандумом о борьбе с мошенничеством в социальной рекламе в России. Проверка качества информации и репутационные риски стали отдельной темой для обсуждения с аудиторией.

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