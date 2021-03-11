Нажмиддин МАВЛЯНОВ: «Уровень оперы — это касается не только солистов, а всех, кто делает спектакль»

Нажмид­дин Мав­ля­нов – Тенор. Веду­щий солист Музы­каль­но­го теат­ра име­ни К.С. Ста­ни­слав­ско­го и В.И. Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко. При­гла­шен­ный солист Боль­шо­го и Мари­ин­ско­го теат­ров, Ковент-Гар­ден, Мет­ро­по­ли­тан опе­ра и мно­гих других.

В 2008 году окон­чил Таш­кент­скую госу­дар­ствен­ную Кон­сер­ва­то­рию. С 2003 по 2010 год рабо­тал в Таш­кент­ском Госу­дар­ствен­ном ака­де­ми­че­ском теат­ре опе­ры и бале­та име­ни Али­ше­ра Навои. Его дебют в Мари­ин­ском теат­ре состо­ял­ся в 2014 году, годом поз­же был поко­рен и Боль­шой театр.

В 2017 году полу­чил бла­го­дар­ность мэра Моск­вы за боль­шой вклад в раз­ви­тие куль­ту­ры и доб­ро­со­вест­ный труд. В 2018 году Сою­зом Музы­каль­ных кри­ти­ков Рос­сии назван «Пев­цом года» в раз­де­ле «Ака­де­ми­че­ская музы­ка».

Мы пого­во­ри­ли про послед­ствия пан­де­мии для опер­но­го искус­ства, зна­ко­вые спек­так­ли в карье­ре, о под­го­тов­ке к ролям...

– Сей­час, в пери­од пан­де­мии, вы пое­те толь­ко в Рос­сии или в Евро­пей­ских теат­рах тоже есть выступ­ле­ния? Есть какие-нибудь гастроли?

– Какие-то теат­ры рабо­та­ют, не все. В тех теат­рах, где я дол­жен был высту­пать, все отме­ни­лось. Их закры­ли. Напри­мер, сей­час в «Мет­ро­по­ли­тан» долж­ны были начать­ся репе­ти­ции 3 мар­та. Но пока их нет. Послед­ние зару­беж­ные гастро­ли у меня были в нояб­ре 2020 года – опе­ра «Тос­ка» в Дрездене.

– Как пан­де­мия ска­за­лась на вашей рабо­те? Что каран­тин изме­нил для вас лич­но? Может, есть не толь­ко нега­тив­ные сто­ро­ны огра­ни­че­ний, а наобо­рот, — появи­лись какие-то новые возможности?

– Я все­гда ста­ра­юсь на все смот­реть поло­жи­тель­но и искать плю­сы. Полу­ча­ет­ся, что в пан­де­мию оста­но­вил­ся весь твор­че­ский про­цесс. Весь мир встал. Очень наде­юсь, что ско­ро все огра­ни­че­ния сни­мут, и мы сно­ва будем высту­пать при пол­ных залах. Сей­час рабо­та поне­мно­гу воз­об­нов­ля­ет­ся. Очень хочет­ся, что­бы состо­я­лись все поста­нов­ки, кото­рые были наме­че­ны. Что­бы теат­ры рабо­та­ли как преж­де. Это самое важ­ное для арти­стов и для публики.

– Вы в Рос­сии пое­те в основ­ном в трех теат­рах: основ­ной МАМТ – Мос­ков­ский ака­де­ми­че­ский Музы­каль­ный театр К.С. Ста­ни­слав­ско­го и В.И. Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, Боль­шой театр в Москве и Мари­ин­ский театр в Санкт-Петербурге.

– Совсем недав­но высту­пал во Вла­ди­во­сто­ке. В фев­ра­ле про­шли две вели­ко­леп­ные поста­нов­ки – «Дон Кар­лос» и «Пико­вая Дама». Пуб­ли­ка при­ни­ма­ла горячо.

- Боль­шая ли раз­ни­ца меж­ду эти­ми все­ми теат­ра­ми в плане под­хо­да к репе­ти­ци­ям, при­е­ма пуб­ли­кой? Чем они меж­ду собой отли­ча­ют­ся для вас?

– Прак­ти­че­ски ничем. Когда хоро­шо испол­ня­ешь роль, то тебя в любой точ­ке мира пуб­ли­ка будет при­ни­мать пре­крас­но. Когда спек­такль нра­вит­ся. Когда музы­кан­ты игра­ют на высо­ком уровне. Уро­вень — это каса­ет­ся не толь­ко соли­стов, а всех, кто дела­ет спек­такль. Репе­ти­ци­он­ный про­цесс прак­ти­че­ски вез­де одинаковый.

- Вы дру­жи­те со сво­и­ми кол­ле­га­ми? Сле­ди­те за их твор­че­ством? Кого-то може­те выде­лить, кто вас уди­вил или пора­зил в послед­нее время?

– Очень мно­гих мож­но отме­тить, не хочу назы­вать кого-то кон­крет­но. У меня в теат­раль­ном мире очень мно­го дру­зей. Даже если с кем-то часто не обща­юсь или вооб­ще лич­но не зна­ком, но я могу вос­хи­щать­ся ими и их твор­че­ством. Таких людей доста­точ­но мно­го. Это и режис­се­ры, и дири­же­ры, не толь­ко соли­сты и те, кто поет в хоре. Я обо­жаю все, что свя­за­но с искусством.

Очень мно­гих людей узнаю по интер­нет. Когда смот­рю лек­ции, транс­ля­ции, мастер-клас­сы. Что-то для рабо­ты, так как уро­вень опе­ры вырос, и нуж­но быть в кур­се все­го, что про­ис­хо­дит в мире. Для сво­е­го соб­ствен­но­го раз­ви­тия мож­но очень мно­го узнать, так как вся инфор­ма­ция есть в сети. В интер­нет ты можешь кого-то посмот­реть, и появ­ля­ют­ся какие-то идеи отно­си­тель­но тво­ей соб­ствен­ной рабо­ты. В основ­ном смот­рю все, что каса­ет­ся вока­ла. В про­цес­се под­го­тов­ки к роли. И отме­ча­ешь так же режис­сер­ские момен­ты, пыта­ешь­ся это впи­ты­вать. Поэто­му так полу­ча­ет­ся, что часто нахо­дишь то, чем мож­но вос­хи­тить­ся, что меня зажигает.

Если гово­рить о кол­ле­гах, то сей­час мы дела­ем «Кар­мен» в теат­ре Ста­ни­слав­ско­го. Там вели­ко­леп­ный состав. И очень жду, когда будет «Сад­ко» в Боль­шом теат­ре. Для меня эта поста­нов­ка очень зна­ко­вая и неве­ро­ят­но интересная.

– Как полу­чи­лось, что вы ста­ли опер­ным пев­цом? Какое собы­тие пред­опре­де­ли­ло ваш выбор?

– Когда я посту­пил в Музы­каль­ное учи­ли­ще и поехал на рес­пуб­ли­кан­ский кон­курс, я решил, если я не выиг­раю грант на обу­че­ние, не зай­му пер­вое место, то, зна­чит, не буду этим зани­мать­ся. Зна­чит, это про­сто не мое. Но так полу­чи­лось, что я выиг­рал. И это ста­ло таким судь­бо­нос­ным событием.

И вто­рой момент, это когда я уви­дел в живую спек­такль «Риго­лет­то». Я был в таком вос­тор­ге, — для меня это было новое изме­ре­ние! Нико­гда до это­го я не слы­шал цели­ком опе­ру и в живую в теат­ре. Мне тогда был 21 год, и я влю­бил­ся в этот вид искус­ства с пер­вых аккор­дов музы­ки. Это были такие неве­ро­ят­ные ощу­ще­ния, и все это пред­опре­де­ли­ло мою даль­ней­шую про­фес­си­о­наль­ную судьбу.

– А какой у вас самый яркий и запо­ми­на­ю­щий­ся теат­раль­ный опыт на сего­дняш­ний день?

– Конеч­но, зна­ко­вая пар­тия Гер­ма­на в «Пико­вой даме» в теат­ре Ста­ни­слав­ско­го. Режис­сер Алек­сандр Бори­со­вич Титель, дири­жер Алек­сандр Нико­ла­е­вич Лаза­рев. Пре­крас­ная поста­нов­ка, для меня это было что-то гран­ди­оз­ное. Это когда-то была моя дав­няя мечта.

И я даже не меч­тал о том, что­бы сыг­рать в «Сад­ко». Режис­сер Дмит­рий Чер­ня­ков, дири­жер Тимур Зан­ги­ев. Я сей­час имею в виду пре­мье­ру про­шло­го 2020 года в Боль­шом теат­ре. Сама пар­тия, как мы рабо­та­ли над этим, мас­штаб этой поста­нов­ки, режис­сер­ские репе­ти­ции, — для меня это все яви­лось огром­ным собы­ти­ем в про­фес­си­о­наль­ной жиз­ни. Шикар­ная музы­ка и вели­ко­леп­но сде­лан­ная Д. Чер­ня­ко­вым поста­нов­ка. Это был про­сто потря­са­ю­щий опыт.

В «Сад­ко» очень мно­го нюан­сов, все три часа ты нахо­дишь­ся на сцене. Это тре­бу­ет боль­шой вынос­ли­во­сти не толь­ко вокаль­ной, но и физической.

Хозе в «Кар­мен». Режис­сер Фируд­дин Сат­та­ро­вич Сафа­ров, дири­жер Диль­бар Гуля­мов­на Абду­рах­ма­но­ва. Пре­крас­ная поста­нов­ка. Это тоже зна­ко­вая пар­тия для меня еще с тех пор, когда я репе­ти­ро­вал в теат­ре в Таш­кен­те. Для меня эта пар­тия ста­ла про­ры­вом. Я ее мно­го где испол­нял, это одна из самых кра­си­вей­ших опер в мире. Эта опе­ра опе­ре­ди­ла время.

У меня еще есть меч­та сыг­рать Отелло...

– Гово­ря о рабо­те, нель­зя не спро­сить про педа­го­гов. Кто ока­зал на вас наи­боль­шее вли­я­ние? И с кем из педа­го­гов ыы сей­час занимаетесь?

Мой пер­вый педа­гог по вока­лу — Щети­ни­на Алла Васи­льев­на. В Самар­канд­ском учи­ли­ще искусств. Она мне при­ви­ва­ла вкус. Конеч­но, дру­гие педа­го­ги тоже помо­га­ли. Алла Васи­льев­на меня изна­чаль­но вела. Я же этот опер­ный мир абсо­лют­но не знал, я был очень далек от все­го это­го. Она меня со все­ми зна­ко­ми­ла в опе­ре, я каж­дый раз слу­шал выда­ю­щих­ся пев­цов, таких, как Сер­гей Леме­шев, Марио Лан­ца, Марио Дель Мона­ко, – его я пер­во­го услы­шал и был шоки­ро­ван. Он тенор, но пел как бари­тон. Это гени­аль­ный исполнитель

Оль­га Алек­се­ев­на Алек­сан­дро­ва в Госу­дар­ствен­ной Кон­сер­ва­то­рии Узбе­ки­ста­на. Мы с ней очень мно­го рабо­та­ли над вока­лом, над тех­ни­ка­ми, над тем, как нахо­дить­ся и пре­зен­то­вать себя на сцене.

Это два моих самых глав­ных педагога.

Оль­га Алек­се­ев­на живет в Таш­кен­те. И мы ино­гда чуть-чуть репе­ти­ру­ем, я ей что-нибудь пока­зы­ваю по видео­свя­зи и спра­ши­ваю, что мож­но улуч­шить. Она мне сове­ту­ет какие-нибудь при­е­мы. Вни­ма­тель­но сле­дит за моим творчеством.

Я счи­таю, что совер­шен­ству нет пре­де­ла, и педа­гог все­гда видит, где мож­но сде­лать лучше.

– Вы исполь­зу­е­те какие-нибудь новые вокаль­ные тех­ни­ки или поль­зу­е­тесь нара­бот­ка­ми ста­рой шко­лы? И как уда­ет­ся сохра­нять голос при таком плот­ном гра­фи­ке работы?

– Сей­час плот­ность рабо­ты упа­ла по срав­не­нию с тем, что было до пан­де­мии. У меня рань­ше было мно­го пере­ле­тов. Но и сей­час доста­точ­но мно­го репетиций.

Я мно­го репе­ти­рую и в теат­ре, и сам.

Каса­тель­но сохра­не­ния голо­са рас­ска­жу про свой лич­ный опыт. Во-пер­вых, над поста­нов­кой и раз­ви­ти­ем голо­са я вна­ча­ле рабо­тал 4 года в Учи­ли­ще, потом 6 лет в Кон­сер­ва­то­рии. Это уже 10 лет.

Мне очень повез­ло, так как я сра­зу начал рабо­тать в теат­ре, когда при­е­хал учить­ся в Ташкент.

Очень мно­го зави­сит от гра­мот­но­го педа­го­га, но и от само­го пев­ца тоже. Что­бы был хоро­ший и пра­виль­ный голос, нуж­но раз­ви­вать­ся и совер­шен­ство­вать­ся раз­но­сто­ронне. Изу­чать не толь­ко вокал, но и жизнь и твор­че­ство выда­ю­щих­ся пев­цов, читать науч­ные кни­ги по вока­лу. Очень мно­го книг. Ум дол­жен быть подвиж­ным. Нуж­но изу­чать ино­стран­ные язы­ки и инстру­мент. Не гово­ря о рабо­те над актер­ским мастерством.

Конеч­но, надо обя­за­тель­но сле­дить за здо­ро­вьем, зани­мать­ся физ­куль­ту­рой. Важ­но пра­виль­ное пита­ние, без это­го не будет хоро­ше­го здо­ро­вья. Важ­но высыпаться.

Так что суще­ству­ет целый ком­плекс опре­де­лен­ных вещей, кото­рые нуж­но выпол­нять, что­бы голос был прекрасный.

– У вас очень яркие и запо­ми­на­ю­щи­е­ся зри­те­лям герои. Что помо­га­ет вжи­вать­ся в образ, и быва­ют ли момен­ты, когда что-то не идет? Что делать в этой ситу­а­ции? Какие сове­ты вы може­те дать по это­му пово­ду начи­на­ю­щим арти­стам, если у них что-то не полу­ча­ет­ся? Как гото­вить­ся к роли?

– Когда я при­сту­паю к рабо­те, я в самом нача­ле изу­чаю лите­ра­ту­ру. Напри­мер, по какой кни­ге напи­са­на опе­ра. Нуж­но про­чи­тать это про­из­ве­де­ние, по моти­вам кото­ро­го постав­лен спек­такль. Жела­тель­но еще изу­чать мате­ри­ал о том, как писа­лась сама поста­нов­ка. Это все сей­час есть в откры­том досту­пе в интернет.

Нуж­но обя­за­тель­но ходить по биб­лио­те­кам, если есть такая воз­мож­ность, и искать любой мате­ри­ал, изу­чать его. Я обо­жаю кни­ги. Хоро­шая лите­ра­ту­ра это то, чем я руко­вод­ству­юсь в первую оче­редь при под­го­тов­ке к роли.

Самое важ­ное — это любить свою про­фес­сию. И если ты это все любишь, то начи­на­ешь думать. Когда ты гото­вишь­ся к роли, ты посто­ян­но про­ду­мы­ва­ешь дета­ли, а потом еще помо­га­ет режис­сер в теат­ре, вы все вме­сте смот­ри­те и изу­ча­е­те, он что-то объ­яс­ня­ет по сво­ей кон­цеп­ции поста­нов­ки. И все это целый ком­плекс вещей, кото­рые необ­хо­ди­мо знать.

Еще нуж­но дос­ко­наль­но изу­чить нот­ный мате­ри­ал, что­бы он, как гово­рит­ся, от зубов отска­ки­вал. Все спеть.

Но пер­вым делом лите­ра­ту­ра. Поче­му я гово­рю про кни­ги? В кни­ге ты можешь най­ти столь­ко дета­лей. Раз в два­дцать, трид­цать, сорок или даже боль­ше там инфор­ма­ции, чем где-либо еще. Это все полез­но читать и изучать.

– Где и в каких спек­так­лях вас мож­но будет уви­деть в бли­жай­шее вре­мя, в мар­те, апреле?

– 13 мар­та у нас «Кар­мен» в МАМТ. Мы репе­ти­ру­ем каж­дый день в теат­ре. И потом сра­зу же начи­на­ют­ся репе­ти­ции «Сад­ко» в Боль­шом теат­ре. Пока бли­жай­шие собы­тия такие. В апре­ле у меня две опе­ры «Дон Кар­лос» в Боль­шом театре.

– На кого вы ори­ен­ти­ру­е­тесь нрав­ствен­но и профессионально?

– На моих роди­те­лей. Они для меня при­мер. Про­фес­си­о­наль­но и на них ори­ен­ти­ру­юсь тоже, пото­му что у меня мама хоть и не певи­ца, но она меня очень мно­го­му научи­ла, и она для меня при­мер того, как нуж­но отно­сить­ся к сво­ей про­фес­сии. Она всю жизнь рабо­та­ла на шел­кот­кац­кой фаб­ри­ке и дела­ла мате­ри­а­лы. Для меня она при­мер того, как очень ответ­ствен­но отно­сить­ся к сво­ей рабо­те, к мело­чам. Делать все на мак­си­маль­но высо­чай­шем уровне, что­бы все было сде­ла­но качественно.

Наши с ней про­фес­сии чем-то похо­жи. На фаб­ри­ке изго­тав­ли­ва­ют мате­ри­ал, и так же в опе­ре мы изго­тав­ли­ва­ем мате­ри­ал. И то, и то людям нуж­но и полез­но. И поэто­му долж­но быть сде­ла­но кра­си­во, каче­ствен­но, надежно.

- Спа­си­бо вам за интервью!

Бесе­до­ва­ла Анна (УШТАН) ВОРОБЬЁВА,

Фото из лич­но­го архи­ва Нажмид­ди­на МАВЛЯНОВА

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