На ВДНХ цветет знаменитая сирень Колесникова

Сегодня, 18 мая, флористы, цветоводы и биологи отмечают сразу два праздника: Международный день сирени и 130-летие со дня рождения советского селекционера-самоучки Леонида Колесникова, благодаря которому бренд «русская сирень» стал всемирно известным. В честь важной даты ВДНХ рассказывает о знаменитом авторе уникальных сортов и сирингарии Выставки, где можно насладиться цветением и ароматом сирени.

Шофер по профессии, селекционер по призванию

Леонид Колесников родился в 1893 году в столичной купеческой семье и был младшим из пятерых детей. Отец и мать будущего селекционера владели домом и садом во Всехсвятском. Именно здесь спустя годы развернулась основная деятельность Колесникова.

В 1913 году Леонид Алексеевич окончил реальное училище Воскресенского, после поступил на экономическое отделение Московского коммерческого института. Затем студента призвали в армию, и на фронтах Первой мировой войны он стал шофером. После сохранил специальность и работал по ней долгие годы. Однако настоящим смыслом жизни стала селекция — хобби, которому Колесников посвящал все свободное время. Именно стараниями селекционера-самоучки после революции на свет появились первые сорта отечественной сирени. Раньше в мире такого понятия, как «русская сирень», не существовало.

Колесников разводил сирень в собственном саду, самостоятельно изучал труды Мичурина и искал новые варианты скрещивания. Именно он создал «джамбул» — первую в мире сирень с белой каймой на лепестках. Всего гениальный селекционер-самоучка вывел более 300 сортов. За заслуги в разведении цветов в 1952 году ему вручили почетную государственную награду — Сталинскую премию.

Деятельность селекционера отмечена и в заметке выставочной газеты «За передовой опыт» от 1953 года, в которой указано:

«Новаторская работа Л. Колесникова будет широко отображена в павильоне Цветоводства. Возле павильона, на участке отечественных сортов, выделена специальная площадка, где будут демонстрироваться новые сорта сирени, выведенные Колесниковым. На участке агротехники посетители увидят различные методы прививки, применяемые Колесниковым (прививка подвяленными черенками, прививка глазком с частью листа и др.). Здесь же будет показано выращивание гибридных сеянцев сирени».

Сиреневый рай на ВДНХ

До наших дней сохранилось не более 50 сортов, выведенных Колесниковым. Около 30 из них можно увидеть на территории Выставки. Пышные сиреневые кусты стали цветочной эмблемой Выставки, не менее узнаваемой, чем знаменитые алые розы. Сорта сирени Колесникова представлены в сирингарии, который находится в зоне Ландшафтного парка «Природа культивируемая» за павильоном №29 «Цветоводство и озеленение». Сирингарий высадили в 1985 году, к 40-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Эта часть зеленой зоны знакомит гостей с природой, созданной руками человека. Для комфортных прогулок здесь проложены дорожки из природного камня и установлены скамьи для отдыха. Лучшее время для посещения сирингария — вторая половина мая, когда более 300 сиреневых кустов усыпаны множеством цветущих гроздей.

Здесь можно встретить из самых известных сортов — «красавица москвы», который был выведен Колесниковым в 1947 году и получил мировое признание. Это сирень с жемчужно-белыми цветками, форму которых считают совершенной. Исторический сорт можно встретить далеко за пределами России: в парке Букингемского дворца в Лондоне, в Королевских ботанических садах в южной части провинции Онтарио в Канаде, в национальных парках США и возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Другой не менее знаменитый сорт — «красная москва», его можно узнать по бутонам яркого пурпурного цвета. «Заря коммунизма» отличается глубоким пурпурно-красным цветом с фиолетовым переливом. Сирень «леонов» выделяют разноцветные чашечки, светло-лиловые снаружи и фиолетовые внутри.

Интересные факты о названиях сортов

Специалисты отмечают, что по хронологии выведения Колесниковым разных сортов сирени и ее названиям можно проследить историю России. Например, в 1936 году появился сорт «знамя ленина», в военном 1943 году — «зоя космодемьянская», а в 1955 году — «советская арктика».

Название сорта «олимпиада колесникова» Колесников посвятил любимой жене и главной помощнице. Также во многих названиях он увековечил имена известных исторических личностей. Среди них — «галина уланова», «капитан гастелло», «память о с.м. кирове», «радж капур», «валентина гризодубова», «маршал василевский».

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