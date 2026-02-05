Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе

В начале 2026 года в Сети стал вирусным новый тренд на «бережливый шик», или frugal chic. Эта эстетика призывает к осознанному потреблению в духе «меньше, но лучше», культивирует минимализм в стиле, предпочтение базовых, но качественных вещей и ценность интеллектуального развития. Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование и выяснили у пользователей их отношение к этому тренду. Большинство респондентов (60%) ответили, что им близка эстетика frugal chic и они разделяют её принципы. Половина опрошенных признались, что часто примеряют на себя набирающие популярность в Сети разного рода стили, но только те, что органичны их изначальной идентичности и образу жизни.

Пользователи также назвали героиню классической литературы, которая, по их мнению, наиболее точно олицетворяет эстетику frugal chic. Ею стала Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение», Джейн Остин), за которую проголосовали 30% опрошенных. В рейтинге главных frugal chic girl также оказались Джейн Эйр («Джейн Эйр», Шарлотта Бронте) и Татьяна Ларина («Евгений Онегин», А.С. Пушкин), набрав 26% и 22% соответственно. Замыкают топ-5 Ассоль (16%) из «Алых парусов» Александра Грина и Джо Марч (14%) из «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт.

Одна из составляющих эстетики frugal chic — интеллектуальные интересы, например изучение иностранных языков, прослушивание подкастов и лекций, но в особенности чтение книг. Пользователям было предложено выбрать, какое произведение, по их мнению, должна прочитать каждая frugal chic girl. Лидером рейтинга стал роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», за который проголосовали 30% респондентов. На втором и третьем месте — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (28%) и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (26%). В топ-5 также вошли «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт и «Анна Каренина» Льва Толстого, набрав 22% и 19% соответственно.