«Мы играем „Дядю Ваню“ А. П. Чехова»: студенческая дискуссия с классиком литературы

В рамках региональной программы Международного фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс | ГИТИС‑фест» на Новой сцене ГИТИС‑театра состоялся показ спектакля Пермского государственного института культуры — выпускной работы курса Виктора Афанасьевича Ильева под режиссурой Виктора Ильева: «Мы играем „Дядю Ваню“» А. П. Чехова.

Эта постановка — не попытка канонической реконструкции, а смелое исследование «подводных течений» чеховской драматургии. Молодые актёры берут материал за живое: бытовые диалоги превращаются в маркёры глубоких личностных и исторических сдвигов, а привычный быт усадьбы Войницких служит микрокосмом более широкого духовного кризиса.

Режиссура делает ставку на контраст — между размеренным, почти сонным ритмом деревенской жизни и резкими эмоциональными вспышками, которые приносит приезд профессора Серебрякова и его жены. Сценография решена экономно: условность декора подчёркивает универсальность ситуации и освобождает пространство для актёрской работы. Световые и звуковые акценты используются как психотопографические метки — они помогают переводить внутренние состояния персонажей в видимую драматургию сцены.

Выпускники продемонстрировали высокий уровень ансамблевой культуры. Коллективная игра стала основой спектакля: сцены общинного давления, сплетен и непонимания звучали с единым, но многоголосым нервом. Образы Серебрякова и Елены Андреевны показаны не как карикатуры, а как эмоционально подвижные центры, нарушающие равновесие. Особенно удачным показалось прочтение Сони — её призыв к вере и терпению не теряет искренности и в финале воспринимается как этическая точка отсчёта, а не простая сентиментальность.

Постановка задаёт вопрос о цене утраты идеалов и о том, как молодое поколение отвечает на разочарование в «кумирах». Здесь нет примитивного осуждения или оправдания — скорее, попытка понять механизмы насилия над душой и то, как красота и любовь сопротивляются обстоятельствам. Представление работает и как приглашение к самоисследованию: зритель вынужден спросить себя, готов ли он увидеть и сохранить «тихий свет» рядом.

«Мы играем „Дядю Ваню“ А. П. Чехова» — зрелый экзамен для молодого коллектива: спектакль показывает, что студенческий театр способен не только возрождать классику, но и вести с ней серьёзный диалог. Пермский институт культуры предложил свою версию чеховского мира — живую, порой неудобную и требующую от зрителя включённости. Для фестивальной программы это ценный пример того, как академическая школа превращается в площадку для поисков смысла.