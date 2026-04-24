Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

«Мы играем „Дядю Ваню“ А. П. Чехова»: студенческая дискуссия с классиком литературы

By editor
120
А.П. Чехов. Фотография с портрета И.Э. Браза с автографом художника. Фото: ГМИРЛИ
В рамках региональной программы Международного фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс | ГИТИС‑фест» на Новой сцене ГИТИС‑театра состоялся показ спектакля Пермского государственного института культуры — выпускной работы курса Виктора Афанасьевича Ильева под режиссурой Виктора Ильева: «Мы играем „Дядю Ваню“» А. П. Чехова.

Эта постановка — не попытка канонической реконструкции, а смелое исследование «подводных течений» чеховской драматургии. Молодые актёры берут материал за живое: бытовые диалоги превращаются в маркёры глубоких личностных и исторических сдвигов, а привычный быт усадьбы Войницких служит микрокосмом более широкого духовного кризиса.

Режиссура делает ставку на контраст — между размеренным, почти сонным ритмом деревенской жизни и резкими эмоциональными вспышками, которые приносит приезд профессора Серебрякова и его жены. Сценография решена экономно: условность декора подчёркивает универсальность ситуации и освобождает пространство для актёрской работы. Световые и звуковые акценты используются как психотопографические метки — они помогают переводить внутренние состояния персонажей в видимую драматургию сцены.

Выпускники продемонстрировали высокий уровень ансамблевой культуры. Коллективная игра стала основой спектакля: сцены общинного давления, сплетен и непонимания звучали с единым, но многоголосым нервом. Образы Серебрякова и Елены Андреевны показаны не как карикатуры, а как эмоционально подвижные центры, нарушающие равновесие. Особенно удачным показалось прочтение Сони — её призыв к вере и терпению не теряет искренности и в финале воспринимается как этическая точка отсчёта, а не простая сентиментальность.

Постановка задаёт вопрос о цене утраты идеалов и о том, как молодое поколение отвечает на разочарование в «кумирах». Здесь нет примитивного осуждения или оправдания — скорее, попытка понять механизмы насилия над душой и то, как красота и любовь сопротивляются обстоятельствам. Представление работает и как приглашение к самоисследованию: зритель вынужден спросить себя, готов ли он увидеть и сохранить «тихий свет» рядом.

«Мы играем „Дядю Ваню“ А. П. Чехова» — зрелый экзамен для молодого коллектива: спектакль показывает, что студенческий театр способен не только возрождать классику, но и вести с ней серьёзный диалог. Пермский институт культуры предложил свою версию чеховского мира — живую, порой неудобную и требующую от зрителя включённости. Для фестивальной программы это ценный пример того, как академическая школа превращается в площадку для поисков смысла.

Предыдущая статья
Вещь или образ? Почему музей будущего не сделает выбор между подлинником и пикселем
Следующая статья
Выставка «Знаменитые театры России» — первый большой проект Бахрушинского музея в Чили

Новое в рубрике