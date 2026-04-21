Всадник Скалии: история о нравственном выборе человека

Люди всё чаще чувствуют, что выхода нет — и это отражается в культуре. «Всадник Скаллии» — история о владельце таверны, оказавшемся в долговой ловушке и вынужденном пойти на нравственные компромиссы, отражает актуальные социальные тенденции и поднимает вопросы свободы выбора и ответственности человека.

Адвокат по экономическим спорам Игорь Озёрский стал автором философско-мистической повести «Всадник Скаллии», по мотивам которой в театре на Трубной идет одноимённый спектакль. Постановка будоражит внимание зрителей и критиков благодаря своей актуальности.

«Всадник Скаллии» — это история о нравственном выборе человека, оказавшегося в условиях долгового давления и внутреннего кризиса.

Главный герой Мамоа унаследовал таверну от отца и с трудом сводит концы с концами. Всё меняется, когда в городе появляется мифическое существо скаллия и её таинственный всадник. Криминальный авторитет Гайд хочет завладеть чудищем и шантажирует героя. Мамоа приходится решать, кого предать… Он вынужден пойти на нравственные компромиссы, что приводит к трагическим последствиям и даже столкновению с потусторонними силами.

Произведение объединяет профессиональный опыт автора, философские размышления и элементы мистики, превращаясь в метафору современного общества, где человек всё чаще сталкивается с ощущением безысходности и давлением системы.

«Хотя история не является автобиографической, она родилась из наблюдений за судьбами людей, которые сталкиваются с ощущением замкнутого круга. Меня интересовал момент, когда человек, пытаясь спастись, начинает поступаться собственными принципами», — говорит Игорь Озёрский.

Особое место в произведении занимает философское осмысление свободы и ответственности человека. По словам автора, именно внутренние изменения позволяют герою приблизиться к выходу из кризиса.«Философия помогла мне понять, что настоящая свобода начинается внутри. Даже если внешние обстоятельства остаются неизменными, человек способен изменить своё отношение к ним и тем самым найти путь к освобождению», — подчёркивает Игорь Озёрский.

Основным средством выражения бури эмоций и внутренних конфликтов героя в постановке стал современный танец. Пластика тела становится продолжением авторского голоса, открывает новые грани рассказа и позволяет ощутить его атмосферу через движение и музыку. Текст обрел неожиданное прочтение благодаря хореографии Екатерины Стегний. А режиссёр Евгения Тодорова создала пространство, где слово и тело ведут равноправный диалог.

Энергетика танца передает многослойность повествования, объединяя драматизм и поэтичность в единую художественную форму. Интересно, что автор где-то на стыке философии и мистики все же нашел выход из душевного кризиса для своего героя, но концовка спектакля строго не разглашается.

Игорь Озёрский — член Союза писателей России, лауреат премии имени А.Б. Чаковского «Гипертекст», автор романов «Творцы», «Безымянные», «Княгиня огня». Номинант на Нобелевскую премию по литературе. Адвокат, управляющий партнёр одного из старейших адвокатских бюро — K&P.Group.

По отзывам критиков, проза Озёрского пронизана глубокими философскими смыслами и символами, исследует внутренний мир человека и экзистенциальные вопросы.