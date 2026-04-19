Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Якутии объявили лауреатов IVНациональной кинопремии «Чыпчаал»

В Якутии объявили лауреатов IVНациональной кинопремии «Чыпчаал»

By T1
144
Чыпчаал
Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

В Якутске объявили лауреатов IV Национальной кинопремии «Чыпчаал».

Лучшим игровым фильмом названа кинокартина Сандала Баишева «Диодорова. Против течения». Обладателями национального кинематографического приза «Чыпчаал» стали:

  • «Лучший игровой фильм» — Сандал Баишев «Диодорова. Против течения»;
  • «Лучший режиссер игрового фильма» — Михаил Лукачевский «Там, где танцуют стерхи»;
  • «Лучший продюсер игрового фильма» — Сандал Баишев «Диодорова. Против течения»;
  • «Лучшая операторская работа» — Петр Иванов «Легенды вечных снегов»;
  • «Лучшая сценарная работа» — Алексей Амбросьев «Там, где танцуют стерхи»;
  • «Лучшая звукорежиссерская работа» — Иннокентий Сивцев «Легенды вечных снегов»;
  • «Лучший художник-постановщик игрового фильма» — Дмитрий Местников – «Легенды вечных снегов»;
  • «Лучшая музыка игрового фильма» — Тео Тао, Сергей Говорун «Айта»;
  • «Лучший актер игрового фильма» — Павел Ченянов «Сибэкки биэрээри»;
  • «Лучшая актриса игрового фильма» — Татьяна Легантьева «Меня зовут Любовь»;
  • «Лучший региональный национальный фильм» — «Гора влюблённых», Татарстан.
  • Номинация «За вклад в развитие кинематографии» — Афанасий ФЕДОРОВ, актёр, народный артист Якутии; Маргарита БОРИСОВА, актриса, заслуженная артистка Якутии; Александр ДАНИЛОВ, директор кинотеатра «Центральный».

«Без зрителей нет кино. Из года в год в якутском кинематографе появляются те люди, которые готовы снимать с горящими глазами. Работы уже давно переросли рамки нашего региона, и сейчас вместе с правительством республики, с министерством культуры разрабатываем стратегию дальнейшего развития нашего кино. Каждый проект, который выходит, всегда открывает что-то новое», — отметил на Церемонии вручения премии директор государственной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров.

Предыдущая статья
Новое в рубрике