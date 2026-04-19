В Якутии объявили лауреатов IVНациональной кинопремии «Чыпчаал»

В Якутске объявили лауреатов IV Национальной кинопремии «Чыпчаал».
Лучшим игровым фильмом названа кинокартина Сандала Баишева «Диодорова. Против течения». Обладателями национального кинематографического приза «Чыпчаал» стали:
- «Лучший игровой фильм» — Сандал Баишев «Диодорова. Против течения»;
- «Лучший режиссер игрового фильма» — Михаил Лукачевский «Там, где танцуют стерхи»;
- «Лучший продюсер игрового фильма» — Сандал Баишев «Диодорова. Против течения»;
- «Лучшая операторская работа» — Петр Иванов «Легенды вечных снегов»;
- «Лучшая сценарная работа» — Алексей Амбросьев «Там, где танцуют стерхи»;
- «Лучшая звукорежиссерская работа» — Иннокентий Сивцев «Легенды вечных снегов»;
- «Лучший художник-постановщик игрового фильма» — Дмитрий Местников – «Легенды вечных снегов»;
- «Лучшая музыка игрового фильма» — Тео Тао, Сергей Говорун «Айта»;
- «Лучший актер игрового фильма» — Павел Ченянов «Сибэкки биэрээри»;
- «Лучшая актриса игрового фильма» — Татьяна Легантьева «Меня зовут Любовь»;
- «Лучший региональный национальный фильм» — «Гора влюблённых», Татарстан.
- Номинация «За вклад в развитие кинематографии» — Афанасий ФЕДОРОВ, актёр, народный артист Якутии; Маргарита БОРИСОВА, актриса, заслуженная артистка Якутии; Александр ДАНИЛОВ, директор кинотеатра «Центральный».
«Без зрителей нет кино. Из года в год в якутском кинематографе появляются те люди, которые готовы снимать с горящими глазами. Работы уже давно переросли рамки нашего региона, и сейчас вместе с правительством республики, с министерством культуры разрабатываем стратегию дальнейшего развития нашего кино. Каждый проект, который выходит, всегда открывает что-то новое», — отметил на Церемонии вручения премии директор государственной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров.