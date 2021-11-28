КАЛИНИНГРАД: Ловис Коринт: немецкий импрессионизм на Днях Эрмитажа

В Калининградском музее изобразительных искусств проходит выставка «Ловис Коринт. Жажда жизни», представленная в рамках программы «Дни Эрмитажа в Калининграде».

Ловис Коринт (1858-1925) – один из самых известных и влиятельных представителей немецкого экспрессионизма. Он был рожден в Восточной Пруссии, в городке Тапиау (современный Гвардейск), учился в кёнигсбергской гимназии, а затем последовали Мюнхен, Париж, Берлинский сецессион. Его ранние работы были отмечены импрессионизмом, более зрелые – экспрессионизмом, во времена национал-социализма его произведения были признаны «дегенеративным искусством», в настоящий же момент «Цветы» из собрания Государственного Эрмитажа – яркое украшение выставки, центр её притяжения.

Собрание графических работ Ловиса Коринта в Калининградском музее изобразительных искусств – самое большое в России. На выставке можно увидеть как автопортреты, так и женские образы (напоминающие героинь Эмиля Золя), обнаженную натуру. Отдельный раздел представляет работы, посвященные эпохе реформации и библейскому сюжету – «Мартин Лютер», а также «Вселенский потоп». В них не только экспрессионистический заряд мастера, но и иллюстративность, богатство эмоций, а местами – детская непосредственность.

Выставка работает до 12 декабря 2021 года.

В экспозиции представлены работы из собрания Калининградского музея изобразительных искусств, Государственного Эрмитажа, Русского центра искусств

Марина АБРАМОВА

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