Москва получила награду на международной выставке делового туризма IBTM World

Москва получила награду в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне. Она проводилась с 30 ноября по 2 декабря. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, на стенде российской столицы прошло более 500 встреч и переговоров.

«Москву в Барселоне представляли 12 компаний, которые занимаются организацией конгрессов, конференций и других мероприятий. Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно», — отметила Наталья Сергунина.

Всего выставку IBTM World за время ее работы посетили больше девяти тысяч человек почти из 50 стран мира. Московский стенд выделялся своим дизайном с использованием традиционных орнаментов декоративного-прикладного искусства. Одновременно пространство получилось современным и функциональным, а еще комфортным и гостеприимным.

В интерактивной зоне стенда на медиаэкранах была доступна виртуальная биржа контактов — профайлы московских компаний индустрии делового туризма. Любой желающий мог ознакомиться с ними и при необходимости сохранить. Участникам выставки также презентовали цифровой сервис Russpass — это удобный помощник в планировании поездок по России.

Одно из важных событий — встреча московской делегации с представителями Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). В 2021 году Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы, подведомственный столичному Комитету по туризму, был принят в это объединение и активно сотрудничает в продвижении делового потенциала столицы среди организаторов международных мероприятий.

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