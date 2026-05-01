Мечты, которые сталкиваются с реальностью

Саша Медный идет на повышение: теперь он всерьез нацелен на кресло мэра. Новый сезон хитовой комедии «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым об аферисте в погонах стартует в онлайн-кинотеатре START 11 мая. А в это время обычной многоэтажке пропадает… лифт. И это не шутка. Первые серии комедийного детектива «Где лифт?» уже на START, и в мае Анна Уколова в роли сыщицы продолжит вскрывать странные тайны подъезда.

Совсем иные тайны — тайны собственного прошлого и родного городка Заречный ждут следователя Яну Князеву из «Отпечатков» — оригинального сериала KION, который уже сегодня станет доступен подписчикам START. Вместе с героиней Оксаны Акиньшиной зрителям предстоит пройти леденящий кровь путь по следу маньяка, чтобы остановить череду страшных преступлений.

Марк Эйдельштейн в фильме «Космос засыпает» тянется к звездам и одновременно пытается удержать семью, застрявшую в горе и зыбучих песках. А девушка Джина из мелодрамы «День всех невлюбленных» во что бы то ни стало хочет отсрочить помолвку, запланированную на ненавистный ей День святого Валентина. Выдающийся полководец совершает грандиозный путь от предательства к великой силе в историческом эпике «Тамерлан». А девятилетний мальчик и его взрослый друг с детской душой отправляются в Россию за мечтой в продолжении трогательного роуд-муви «Рай под ногами матерей» о сыновней любви и вере в невозможное. И еще одна пронзительная история на сей раз об истинной силе материнской любви, принятии и несокрушимой вере в своих детей ждет подписчиков онлайн-кинотеатра START в сериале «Солдатская мать» с Анной Каменковой в главной роли.

Семилетней Оливке из деревни легко найти общий язык с козой, но получится ли с городскими сверстниками? Первые эпизоды веселых приключений детей, зверей и взрослых — сериала «Оливка, Игорёк и Рекс», возвращающего в беззаботное детство, подписчики смогут увидеть уже в мае. В главной роли — юная звездочка Оливия Минц, а ее родителей сыграли Лиза Арзамасова и Алексей Золотовицкий, и такими вы их точно еще не видели.

Герою Глена Пауэлла в черной комедии от A24 «Наследник» предстоит методично устранять родственников-богачей на пути к миллиардам. Скотт Эдкинс из комедийного боевика «Резкий» в роли горе-грабителя, выйдя из тюрьмы, попытается вернуть свою долю, да так, чтобы не попасться копам. А хакер, оказавшийся между заказчиками и жертвой, вынужден будет пойти против всех в триллере «Взлом на миллион».

Также в мае на START терапевтическая мелодрама с Кариной Разумовской «К себе нежно» по бестселлеру Ольги Примаченко. Адреналиновая комедия «Беги» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым про медвежатника, который становится свидетелем преступления и пускается в отчаянные кошки-мышки. Комедийный хит «Новая теща», в котором блистательная Мария Аронова и Гарик Харламов продолжают семейный эксперимент с обменом телами. И мелодрама «Первая» о том, как любовь наделяет нас поистине суперспособностями. Потому что в это не верить, остаются только инопланетяне — именно они наделили суперсилой… пса из анимационного приключения «Чарли чудо-пес», и теперь он не лает, а летает!