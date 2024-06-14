Юбилейный фестиваль «Сплав» собрал в Старом Осколе три тысячи зрителей

9 июня в Старом Осколе завершился пятый юбилейный Фестиваль поэзии «Сплав», инициированный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». За три дня Фестиваль посетило более 3 тысяч зрителей. На двух сценах в ЦСИ «Быль» прошло 13 мероприятий, включая концерты, конкурс поэтов и кинопоказы, участниками которых выступило более 40 артистов.

Хедлайнерами Фестиваля стали поэтесса Анна Егоян, музыканты Паскаль и Юлия Савичева. В концертной программе также приняли участие проект «Бродский Джаз», представившие музыкально-поэтическую программу из классики джаза и лирики поэта, коллектив рок-барда Вени Д’ркина («Дрбэнд»), исполнивший его песни совместно с местным автором Михаилом Машкарой, группа «Виктор» с песнями Виктора Цоя (официальный трибьют группы «Кино») и артисты из Старого Оскола.

«Очень здорово, что в российских регионах происходят такие события, как фестиваль «Сплав», они привлекают внимание к «слову» и позволяют молодым региональным талантам представить своё творчество для широкой публики, получить прямую реакцию. И Старый Оскол у меня ассоциируется именно с таким культурным начинанием. Я был в этом городе не раз и знаю местную публику как очень отзывчивую и внимательную, что для меня как для автора-исполнителя немаловажно» — поделился впечатлениями о прошедшем фестивале певец Паскаль.

В воскресенье определился победитель конкурса поэтов, длившегося в рамках «Сплава» два месяца. Жюри под председательством поэта Константина Арсенева признало лучшим Сергея Посохова (г. Губкин), который получил гран-при. Финалистами-призерами конкурса также стали Дарья Хайдарова (г. Воронеж) и Фаина Ташманова (г. Старый Оскол).

Победителями конкурса мультижанровых творческих инициатив «Синтез искусств» стали Сергей Трипутин с проектом «Дополненная поэтическая реальность» и Лариса Калинина с проектом «Поэтические монументы», они получат гранты на их реализацию от Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

«Проекты гранта сплавляют поэзию с другими направлениями творчества, позволяя ей зазвучать по-новому. Победители этого года вплетают стихотворения в пространство города, формируя его культурный ландшафт», — прокомментировала Ирина Муштатова,, руководитель проекта «Культурная афиша».

В интерактивных зонах проявить свои таланты помогли и посетителям Фестиваля. Каждый желающий мог профессионально записать свою песню в «Студии звукозаписи» или снять своё артистическое выступление с помощью видеооператоров в «Творческом ковёркинге».