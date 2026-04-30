Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новые серии мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» снова на ТВ

By T1
Изображение: пресс-служба ТВ-3

Маринетт и Эдриан как никогда близки друг к другу, но всё ещё продолжают скрывать свои супергеройские личности. Более того, Маринетт хранит тайну, способную разрушить всё: правду о том, что отец Эдриана был суперзлодеем. На этом фоне в Париже появляется новый, неуловимый противник, который стремится завладеть Талисманами и погрузить город в хаос. Вместе с одноклассниками и сформированной командой супергероев Леди Баг и Супер-Кот проходят через учебный год, полный эмоций, испытаний и откровений.

В премьерной линейке популярного анимационного хита «Леди Баг и Супер-Кот» зрителей ждёт сразу несколько новых историй. Маринетт притворяется поклонницей ужастиков ради Эдриана и сталкивается с новым злодеем прямо на сцене мюзикла. Параллельно команда разбирается со странными событиями в Париже и выходит на след загадочного мстителя. Также в центре внимания окажутся Макс, чья мама отправляется в космос, и Эдриан, решивший снять документальный фильм об отце, пока Маринетт пытается сохранить свои секреты и не ранить его чувства.

«„Леди Баг и Супер-Кот“ — это один из самых стабильных и востребованных проектов в нашей сетке. Мы видим высокий интерес аудитории к новым сериям и понимаем, что для зрителей важно получать продолжение истории в качественной, привычной озвучке, что мы и обеспечиваем из года в год. Для нас это не просто мультсериал, а сильный бренд, который объединяет аудиторию разных возрастов и уверенно работает в эфире. Мы знаем, что зрители очень ждали продолжения, и рады сделать им такой подарок на майские праздники», — говорит директор программного департамента телеканала ТВ-3 Инга Кощаева.

Проект о школьнице Маринетт Дюпен-Чен, которая получает силу Леди Баг, и её напарнике Эдриане в образе Супер-Кота остаётся одним из самых популярных анимационных сериалов в мире. С момента выхода первого сезона в 2015 году «Леди Баг и Супер-Кот» завоевал аудиторию более чем в 150 странах. Русскую версию героев вновь озвучили знакомые зрителям голоса: Дарья Фролова (Маринетт / Леди Баг) и Николай Быстров (Эдриан / Супер-Кот). Также сразу несколько второстепенных героев говорят голосом Ларисы Брохман.

