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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Большой театр России и Зал Зарядье подписали соглашение о сотрудничестве

editor
By editor
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иван рудин и валерий гергиев

Торжественная церемония состоялась 10 сентября в Московском концертном зале «Зарядье».

Генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин подписали соглашение о сотрудничестве между двумя институциями. В рамках соглашения стороны будут стремиться развивать и укреплять сотрудничество в области российской культуры, создавать новые совместные проекты.

В этот же день на сцену зала «Зарядье» вышел Симфонический оркестр Большого театра под управлением Валерия Гергиева. В Седьмом сезоне зала «Зарядье» состоятся и другие выступления оркестра – в декабре 2024 года, в апреле и июне 2025 года.

«Зал «Зарядье» с момента своего основания занял центральное место в концертной жизни Москвы и России. Мы с коллективом Мариинского театра неоднократно представляли на этой сцене концертные программы, оперные и балетные постановки. Выступление Симфонического оркестра Большого театра весной 2024 года стало началом новой главы в рамках партнёрских отношений с залом. Сегодня мы расширяем творческие горизонты заключением официального соглашения между Большим театром и залом «Зарядье». Уверен, что это начало большого совместного пути», – говорит Валерий Гергиев, генеральный директор Большого театра России.

«В истории нашего зала многие яркие события связаны с маэстро Валерием Гергиевым. За шесть лет концертной деятельности зала «Зарядье» коллектив Мариинского театра представил здесь самые разнообразные программы: симфонические, оперные, балетные. Весной 2024 года начался новый этап сотрудничества – впервые Симфонический оркестр Большого театра дал концерт под управлением Валерия Гергиева. В тот день мы анонсировали начало партнёрских отношений между театром и нашим залом, а сегодня закрепили их подписанием соглашения о сотрудничестве, которое направлено на еще большее творческое разнообразие для жителей города и гостей столицы, интересующихся культурным туризмом», – заключил Иван Рудин, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье».

15 апреля 2024 года впервые на сцене зала «Зарядье» выступил Симфонический оркестр Большого театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт положил начало сотрудничеству между Большим театром и залом «Зарядье» и был ознаменован двумя важными датами в истории музыкальной культуры – 180-летием со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова и 185-летием со дня рождения М.П. Мусоргского.

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