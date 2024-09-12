«Быстрые свидания. Тренды арт-рынка в работах молодых художников»: SISTEMA GALLERY представляет масштабный выставочный проект!

Анна Кондратьева. Из серии «Лобное место». 2024. Металл, печать, 38х48 см

SISTEMA GALLERY представляет масштабный проект, анализирующий тенденции, которые возникли в последнее десятилетие в современном искусстве. Галерея выделяет десять трендов российского художественного рынка, которые набирают популярность и остаются востребованными, находя отражение в работах молодых художников. К участию в проекте приглашены 55 авторов в начале творческой карьеры. В экспозицию вошло более 250 произведений, среди которых живопись, графика, объекты, инсталляции, фотография, видео, керамика, стекло, металл, текстиль.

Руководитель SISTEMA GALLERY Анастасия Волкова в преддверии выставки подчеркнула: «Одна из основных целей нашей галереи — поддержка молодого поколения российских художников. Проект “Быстрые свидания” открывает выставочный сезон 2024–2025 годов и дает возможность познакомиться с масштабным срезом новых художников нашей страны, работающих в разных жанрах и направлениях. Выставка-исследование куратора галереи Нади Октябрь выделяет основные тренды современного искусства последних лет и обозначает векторы его развития».

Современное искусство в 2010–2020-х годах находится между двумя противоположными тенденциями: влиянием цифровых технологий и нейросетей и возвращением к ремесленным и рукодельным практикам — текстиль, керамика, стекло, металл. Во многом новые веяния формируются в поисках альтернативных выразительных средств и благодаря упрощению и появлению новых технических возможностей как работы с материалами, так и с различным программным обеспечением. Стилистически можно выделить три основных тренда: постцифровое искусство, новый символизм и сюрреализм, новый наив. Под словом «новый» понимается новое прочтение стиля, схожесть методов работы. Отдельное направление, которое получает развитие, можно обозначить как «пленэрные исследования», в котором художники осмысляют личную и общую историю через память конкретных мест.

Визуальные тренды и ключевые смыслы в современном искусстве отражает Венецианская биеннале, которая раз в два года показывает актуальную повестку. В 2022 году это были размышления о постчеловеческом и сюрреализм, где преобладали объекты, технологии и живопись. В 2024 году это вопросы национальной и культурной идентичности и рукодельные практики. Венецианская биеннале, с одной стороны, суммирует проявившиеся тенденции в искусстве, с другой — способствует их дальнейшему развитию.