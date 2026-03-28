Большому театру исполнилось 250 лет!

История Большого театра — это история взлётов, пожаров и триумфального возрождения, ставшая летописью всего русского оперного и балетного искусства.

Основание и первые шаги

История театра началась 17 (28) марта 1776 года, когда губернский прокурор князь Петр Урусов получил от Екатерины II «привилегию» на содержание театральных представлений в Москве. Поскольку средств на строительство у князя не хватило, он привлек в компаньоны англичанина Майкла (Михаила) Меддокса.

Именно при Меддоксе на углу Петровки был возведен Петровский театр, открывшийся в 1780 году. Это было первое крупное театральное здание в Москве, вмещавшее около 1000 зрителей.

Первые актеры и репертуар

В XVIII веке труппа была универсальной: одни и те же артисты участвовали в драме, опере и балете . Среди первых звезд выделялись:

Сила Сандунов — первый русский комик, чье имя сегодня носит знаменитая московская баня.

Василий Померанцев — мастер благородных ролей.

Певец Николай Лавров и танцовщица Фелицата Гюллень-Сор (первая исполнительница партии Терпсихоры).

Первые постановки носили развлекательный характер. Открытием в 1780 году стал «диалог» «Странники» на музыку Евстигнея Фомина . Среди ранних хитов были оперы-водевили и балеты-дивертисменты с русскими народными темами.

Здание и эпоха расцвета

Судьба первых зданий театра оказалась трагичной: деревянные конструкции горели в 1805 и 1812 годах.

Нынешнее здание на Театральной площади было построено архитектором Осипом Бове (с использованием проекта Андрея Михайлова) и открылось 6 (18) января 1825 года прологом «Торжество муз» . Здание увенчала знаменитая квадрига Аполлона работы скульптора Петра Клодта.

В 1853 году театр снова выгорел, но архитектор Альберт Кавос за три года восстановил его, увеличив объемы и улучшив акустику. В этом виде он дошел до наших дней.

Главные достижения

Большой театр стал колыбелью русской классики. Именно здесь:

Состоялись московские премьеры опер Глинки: «Иван Сусанин» (1842) и «Руслан и Людмила» (1846).

На рубеже XIX–XX веков здесь блистал Федор Шаляпин, чьи партии (например, Ивана Грозного в «Псковитянке») стали легендарными.

На его сцене утвердились балеты Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», ставшие визитными карточками театра.

Чем знаменит сегодня

Сегодня Большой театр — это не только хранитель традиций, но и экспериментальная площадка.

После масштабной реставрации (2005–2011 гг.) театр обрел новое сценическое оборудование, сохранив историческую акустику и интерьеры .

Современный репертуар: Наряду с легендарным «Спартаком» и «Лебединым озером» здесь идут смелые работы современных режиссеров, такие как «Садко» Дмитрия Чернякова или «Чайка» Ильи Демуцкого .

В неши дни Государственный академический Большой театр — главный театр страны, символ русской культуры, куда стремятся попасть зрители, чтобы прикоснуться к мастерству лучших артистов мира.