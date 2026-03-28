Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваБольшому театру исполнилось 250 лет!

Большому театру исполнилось 250 лет!

By T1
102
Большой театр. Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы

История Большого театра — это история взлётов, пожаров и триумфального возрождения, ставшая летописью всего русского оперного и балетного искусства.

Основание и первые шаги

История театра началась 17 (28) марта 1776 года, когда губернский прокурор князь Петр Урусов получил от Екатерины II «привилегию» на содержание театральных представлений в Москве. Поскольку средств на строительство у князя не хватило, он привлек в компаньоны англичанина Майкла (Михаила) Меддокса.

Именно при Меддоксе на углу Петровки был возведен Петровский театр, открывшийся в 1780 году. Это было первое крупное театральное здание в Москве, вмещавшее около 1000 зрителей.

Первые актеры и репертуар

В XVIII веке труппа была универсальной: одни и те же артисты участвовали в драме, опере и балете . Среди первых звезд выделялись:

  • Сила Сандунов — первый русский комик, чье имя сегодня носит знаменитая московская баня.
  • Василий Померанцев — мастер благородных ролей.
  • Певец Николай Лавров и танцовщица Фелицата Гюллень-Сор (первая исполнительница партии Терпсихоры).

Первые постановки носили развлекательный характер. Открытием в 1780 году стал «диалог» «Странники» на музыку Евстигнея Фомина . Среди ранних хитов были оперы-водевили и балеты-дивертисменты с русскими народными темами.

Здание и эпоха расцвета

Судьба первых зданий театра оказалась трагичной: деревянные конструкции горели в 1805 и 1812 годах.

Нынешнее здание на Театральной площади было построено архитектором Осипом Бове (с использованием проекта Андрея Михайлова) и открылось 6 (18) января 1825 года прологом «Торжество муз» . Здание увенчала знаменитая квадрига Аполлона работы скульптора Петра Клодта.

В 1853 году театр снова выгорел, но архитектор Альберт Кавос за три года восстановил его, увеличив объемы и улучшив акустику. В этом виде он дошел до наших дней.

Главные достижения

Большой театр стал колыбелью русской классики. Именно здесь:

  • Состоялись московские премьеры опер Глинки: «Иван Сусанин» (1842) и «Руслан и Людмила» (1846).
  • На рубеже XIX–XX веков здесь блистал Федор Шаляпин, чьи партии (например, Ивана Грозного в «Псковитянке») стали легендарными.
  • На его сцене утвердились балеты Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», ставшие визитными карточками театра.

Чем знаменит сегодня

Сегодня Большой театр — это не только хранитель традиций, но и экспериментальная площадка.

После масштабной реставрации (2005–2011 гг.) театр обрел новое сценическое оборудование, сохранив историческую акустику и интерьеры .

Современный репертуар: Наряду с легендарным «Спартаком» и «Лебединым озером» здесь идут смелые работы современных режиссеров, такие как «Садко» Дмитрия Чернякова или «Чайка» Ильи Демуцкого .

В неши дни Государственный академический Большой театр — главный театр страны, символ русской культуры, куда стремятся попасть зрители, чтобы прикоснуться к мастерству лучших артистов мира.

Предыдущая статья
Фестиваль «Первый план» и Abrau Club представили совместную коллекцию «Главный герой»
Следующая статья
Охотничье ружье и генеральскую саблю Героя Советского Союза передали в дар Музею Победы

Новое в рубрике