Большому театру исполнилось 250 лет!

История Большого театра — это история взлётов, пожаров и триумфального возрождения, ставшая летописью всего русского оперного и балетного искусства.
Основание и первые шаги
История театра началась 17 (28) марта 1776 года, когда губернский прокурор князь Петр Урусов получил от Екатерины II «привилегию» на содержание театральных представлений в Москве. Поскольку средств на строительство у князя не хватило, он привлек в компаньоны англичанина Майкла (Михаила) Меддокса.
Именно при Меддоксе на углу Петровки был возведен Петровский театр, открывшийся в 1780 году. Это было первое крупное театральное здание в Москве, вмещавшее около 1000 зрителей.
Первые актеры и репертуар
В XVIII веке труппа была универсальной: одни и те же артисты участвовали в драме, опере и балете . Среди первых звезд выделялись:
- Сила Сандунов — первый русский комик, чье имя сегодня носит знаменитая московская баня.
- Василий Померанцев — мастер благородных ролей.
- Певец Николай Лавров и танцовщица Фелицата Гюллень-Сор (первая исполнительница партии Терпсихоры).
Первые постановки носили развлекательный характер. Открытием в 1780 году стал «диалог» «Странники» на музыку Евстигнея Фомина . Среди ранних хитов были оперы-водевили и балеты-дивертисменты с русскими народными темами.
Здание и эпоха расцвета
Судьба первых зданий театра оказалась трагичной: деревянные конструкции горели в 1805 и 1812 годах.
Нынешнее здание на Театральной площади было построено архитектором Осипом Бове (с использованием проекта Андрея Михайлова) и открылось 6 (18) января 1825 года прологом «Торжество муз» . Здание увенчала знаменитая квадрига Аполлона работы скульптора Петра Клодта.
В 1853 году театр снова выгорел, но архитектор Альберт Кавос за три года восстановил его, увеличив объемы и улучшив акустику. В этом виде он дошел до наших дней.
Главные достижения
Большой театр стал колыбелью русской классики. Именно здесь:
- Состоялись московские премьеры опер Глинки: «Иван Сусанин» (1842) и «Руслан и Людмила» (1846).
- На рубеже XIX–XX веков здесь блистал Федор Шаляпин, чьи партии (например, Ивана Грозного в «Псковитянке») стали легендарными.
- На его сцене утвердились балеты Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», ставшие визитными карточками театра.
Чем знаменит сегодня
Сегодня Большой театр — это не только хранитель традиций, но и экспериментальная площадка.
После масштабной реставрации (2005–2011 гг.) театр обрел новое сценическое оборудование, сохранив историческую акустику и интерьеры .
Современный репертуар: Наряду с легендарным «Спартаком» и «Лебединым озером» здесь идут смелые работы современных режиссеров, такие как «Садко» Дмитрия Чернякова или «Чайка» Ильи Демуцкого .
В неши дни Государственный академический Большой театр — главный театр страны, символ русской культуры, куда стремятся попасть зрители, чтобы прикоснуться к мастерству лучших артистов мира.