Звезды «Вампиров средней полосы» на зрительском показе финала

Накануне выхода заключительной серии третьего сезона «Вампиры средней полосы» онлайн-кинотеатр START собрал создателей и актеров в «Синема Парк Мосфильм», чтобы посмотреть финал проекта на большом экране вместе со зрителями.

Юрий Стоянов, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Анастасия Стежко, Антон Косточкин, Софья Шидловская, Ананке вместе с шоураннером и режиссером третьего сезона Алексеем Акимовым пообщались с поклонниками сериала после показа.

На протяжении всей беседы вопрос возможного продолжения или спин-офф буквально витал в воздухе.

Актер Юрий Стоянов, исполнитель роли старейшего вампира деда Славы: «Давайте прежде всего поздравим Лешу вот с таким режиссерским дебютом. Красивый старт по собственному сценарию. Что сказать, ребят? Я вот опять смотрел и думал: ну и где? (Обращается к Алексею Акимову) Ты хитрый, конечно. Не увидел я здесь финала истории! Не увидел. Вот как хочешь. Все арки рабочие, по ним еще можно гулять и гулять, по каждому из нас. А как я прожил предыдущие тысячи лет? Тоже интересный сериал мог бы получиться. Спасибо «Вампирам средней полосы» за такую своеобразную перезагрузку и за то, что помимо зрителей, которые подходят и говорят “Вы любимый артист моей бабушки”, появились зрители, которые говорят “Вы любимый артист моей мамы”».

Отвечая на вопрос из зала, рисковали ли создатели, вводя в сюжет уральских вампиров, как совершенно новых персонажей, режиссер и шоураннер Алексей Акимов признался, что да, это был безусловно, риск, но риск приятный: «Очень хотелось понять, получится ли у нас, как у сценаристов, создать еще какой-то мир, который может быть интересен по-своему. Новые персонажи — это всегда риск. Можно не попасть просто в актера. Но мне кажется, что у нас все совпало».

Также Алексей вспомнил, как еще в 2021 году, когда ему задали вопрос о том, будут ли в сериале «Вампиры средней полосы» какие-то другие существа, кроме вампиров, пошутил, что да, конечно будут: «Например, русалки. Материализовать это получилось только сейчас в финале третьего сезона — обязательно смотрите сцены после титров!».

«Я начинал этот проект, как “парень № 3”, и он должен был погибнуть в березовой роще в первой сцене, как и все персонажи, которых я играл в те годы. Но этот проект дал мне возможность жить дальше, и потом мой герой обрёл имя, любовь и семью. И этот путь для меня был важен, так как он очень похож на мою жизнь. Надеюсь, моя личная жизнь не будет развиваться также, как у Сергея Барановского, и моя жена не познакомится с Артемом Ткаченко», — рассказал историю своего героя Дмитрий Чеботарев.

После показа актеры сериала оставались до последнего гостя — прощание с вампирской сагой было теплым и душевным и затянулось надолго, актеры с удовольствием отвечали на вопросы, фотографировались и обнимались со своими фанатами. Кроме карточек для автографов, специально напечатанных для этой встречи, которые каждый желающий мог получить на месте, поклонники проекта принесли из дома самые разные предметы, на которых просили актеров расписаться: в ход пошли книги и журналы, футболки, распечатанные персонажные постеры, постеры предыдущих сезонов, вышедшие из оборота купюры и даже гитара.

Любая история подходит к концу, как и бессмертный хит «Вампиры средней полосы». За все три сезона поклонники сериала стала одной большой семьей и на протяжении многих лет пристально следили за каждой серией.