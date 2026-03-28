Охотничье ружье и генеральскую саблю Героя Советского Союза передали в дар Музею Победы

В дар Музею Победы потомки Героя Советского Союза Василия Романовича Бойко передали его реликвии – охотничье ружье и парадную генеральскую саблю. Саблю пожертвует внучка Вера Алексеевна Рындич, а ружье с дарственной надписью Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича — внук Василий Валерьевич Пучков.

Василий Романович Бойко — советский военный деятель, генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 28 февраля 1907 года в селе Водяное Звенигородского уезда Киевской губернии в семье крестьянина-бедняка. Окончив пять классов сельской школы, батрачил у кулаков, затем работал в родном селе председателем сельсовета.

В октябре 1929 года был призван в ряды РККА. Василий Романович Бойко принимал участие в советско-финской войне. 5 марта 1940 года заменил выбывшего из строя комиссара полка и повёл солдат в атаку, а 9 марта при попытке противника окружить наблюдательный пункт полка, собрав работников штаба, повёл их в контратаку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство старшему политруку Василию Романовичу Бойко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 305). В 1941 году Бойко окончил Военно-политическую академию.

С июля по октябрь 1941 года служил военкомом 181-й стрелковой дивизии, с октября 1941 по июнь 1942 года — военкомом 183-й стрелковой дивизии, с июня по август 1942 года — членом Военного Совета 58-й армии, а с 1942 года — членом Военного совета 39-й армии. Принимал участие в военных действиях советско-японской войны.

В 1949 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1950 по 1953 годы работал военным атташе при посольстве СССР в Венгерской Народной Республике, с 1955 по 1961 годы — членом Военных Советов Белорусского и с сентября 1957 года — Уральского военных округов. С августа 1961 по 1971 годы — начальник политотдела Военной академии Генерального штаба ВС. В 1971 году генерал-лейтенант Василий Романович Бойко вышел в отставку. Жил в Москве. Василий Романович Бойко умер 3 апреля 1996 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.