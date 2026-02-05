«Братство‑2025» завершает кругосветку: яхта «Fraternidade» финиширует в Салвадоре

28 февраля 2026 года в 10:00 по местному времени ожидается прибытие океанской парусной яхты «Fraternidade» в порт Салвадора (Бразилия), которое ознаменует торжественное завершение Международной кругосветной парусной экспедиции «Братство‑2025». На борту в момент финиша будут оба капитана экспедиции — бразильский мореплаватель Алейшо Белов и российский яхтсмен, руководитель спортивной школы «Сибирь» Сергей Щербаков.

Об этом было заявлено на пресс‑конференции 5 февраля 2026 года в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня».

Во встрече приняли участие один из двух капитанов экспедиции Сергей Щербаков, участники экспедиции Николай Терлеев и Ольга Величко. По видеосвязи к пресс‑конференции присоединились глава Булунского улуса Республики Саха (Якутия) Афанасий Андросов и руководитель отделения Русского географического общества в Чукотском автономном округе Владимир Сертун.

Сергей Щербаков рассказал, как появилась идея совместной российско‑бразильской кругосветной экспедиции. По его словам, для бразильского капитана Алейшо Белова, имеющего русские корни и уже совершившего пять кругосветных плаваний, именно Арктика оставалась последним «белым пятном» в его морской биографии.

«У Алейшо оставался непройденным только один маршрут — Северный морской путь. Любое большое дело нужно доводить до логического

завершения», — отметил Щербаков. Изначально планировалось только арктическое плавание, но в итоге родилась идея кругосветки: «Мы решили: почему только Север? Давайте сделаем кругосветную экспедицию. Это будет его шестая, моя третья — и с по‑настоящему уникальным маршрутом. Мы обогнём самую северную континентальную точку Земли — мыс Челюскин, и самую южную — мыс Горн. Никто до нас за один маршрут такую кругосветку не совершал».

Подготовка к выходу заняла менее полугода. Яхта «Fraternidade», построенная по проекту Алейшо Белова, была полностью готова технически, основная работа пришлась на проработку маршрута, оформление разрешений и формирование международного экипажа.

Российско-бразильская кругосветная экспедиция «Братство‑2025» стартовала 12 апреля 2025 года из бразильского Салвадора. Маршрут протяжённостью около 24 тысяч морских миль (более 45 тысяч километров) прошел через через Атлантику, Северный морской путь, Тихий океан — соединил Северный и Южный полюса Земли.

Особое внимание на пресс‑конференции было уделено прохождению Северного морского пути. Щербаков, уже дважды проходивший Севморпуть, стал основным штурманом арктического участка. Кульминацией стало прохождение мыса Челюскин 7 августа 2025 года.

«7 августа мы прошли мыс Челюскин по чистой воде, в полный штиль. Встали на якорь, высадились, пообщались с пограничниками и сделали запись в Книге почётных гостей. По предварительным данным, это самое раннее прохождение мыса Челюскин парусной яхтой», — рассказал он.

Дальнейший путь пролёг севернее Новосибирских островов — в том числе мимо острова Беннетта, связанного с легендой о Земле Санникова. Однако высадки на острова, кроме мыса Челюскин, экипаж не осуществлял по соображениям безопасности: на борту не было огнестрельного оружия для защиты от белых медведей.

Щербаков подчеркнул необходимость обновления регламентов безопасности для арктических яхтенных экспедиций: «Если мы действительно хотим развивать в Арктике туризм и частные экспедиции, нельзя оставлять парусные яхты без защиты. Сейчас мы как раз выходим с инициативой, чтобы и безопасность, и правила прохода Северного морского пути были приведены в нормальное, жизненное состояние».

Участник экспедиции Николай Терлеев, впервые прошедший Северный морской путь, рассказал о сплочённости международного экипажа: «Никаких непониманий, несмотря на языковой барьер, не было. Они говорили по‑бразильски, я говорил по‑русски. Но мы друг друга прекрасно понимали».

Среди самых ярких впечатлений он назвал мыс Челюскин, окрестности острова Беннетта и тяжёлый проход через плотные льды перед Певеком:

«Был момент, когда, казалось, некуда идти. Но всё равно высмотрели проход, пошли немного южнее и смогли протиснуться между льдинами».

Отдельным блоком прозвучала тема участия женщин в высокоширотных экспедициях. Участница экспедиции Ольга Величко подчеркнула, что женщины на борту «Fraternidade» работали на равных с мужчинами: «Женщинам поблажек не делалось. Мы так же стояли вахты, управляли парусами, крутили лебёдки, носили канистры. Это не маленькая яхта на 6 метров — масштабы другие». Она отметила, что для женщины прохождение Севморпути — редкий и важный опыт: «Северный морской путь пройти — это очень круто, тем более для женщины. Наверное, очень мало можно назвать фамилий женщин, которые смогли это сделать».

О влиянии экспедиции на интерес к Чукотке и Арктике в целом рассказал руководитель отделения Русского географического общества в Чукотском автономном округе Владимир Сертун. По его словам, регион переживает настоящий туристический всплеск: «В этом году наметился всплеск туризма у нас. Намечали встретить около 30 тысяч туристов, а в итоге эта цифра почти втрое превышена — 70 тысяч. При том, что в округе живёт всего 48 тысяч человек. Тяга к Северу появилась у людей очень большая». Он связал этот интерес, в том числе, с дерзкими морскими экспедициями, подобными «Братству‑2025», и отметил «огромный вклад группы Алейши и Сергея Борисовича» в популяризацию Арктики.

Экспедиция «Братство‑2025» проходит под флагом сразу нескольких юбилеев: 80‑летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 180‑летия Русского географического общества, 20‑летия БРИКС и 200‑летия установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией