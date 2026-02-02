Оплата публикаций

«Настоящая графика — взгляд из прошлого в будущее»: выставка графики Виктора Апухтина в Академии художеств Узбекистана

Выставка графики Виктора Апухтина «Настоящая графика — взгляд из прошлого в будущее» открылась в зале Академии художеств Узбекистана 30 января 2026 года. Это первая масштабная персональная экспозиция художника за последние двадцать лет. Для локального художественного контекста это событие имеет принципиальное значение: не только как возвращение крупного мастера в национальное институциональное пространство, но и как редкий повод всерьёз поговорить о графике.

Выставка стала попыткой переосмысления пути автора, чьё творчество формировалось в позднесоветский период, прошло через трансформации постсоветского времени и сегодня звучит неожиданно современно.

Виктор Апухтин — фигура для художественной сцены Узбекистана парадоксальная. С одной стороны, он глубоко укоренён в местной культурной среде: родился, вырос и всю жизнь живёт в Ташкенте. С другой — значительная часть его выставочной и институциональной биографии была связана с зарубежными проектами. Его работы находятся в собраниях 18 государственных музеев Российской Федерации, а в 2023 году художнику было присвоено звание почётного академика Российской академии художеств.

Однако именно национальный узбекский контекст оказывается ключом к пониманию его искусства. Апухтин — не «гость» и не «внешний наблюдатель», а часть культурного кода региона, художник, в чьей оптике соединились классическое академическое образование, традиции книжной графики и глубокое знание восточной философии и ландшафта.

Выставка в Академии художеств демонстрирует графику как самостоятельное и концептуально насыщенное художественное высказывание. Для Апухтина графика — способ мышления, его линия рассуждает о смыслах и ищет истину.

Диапазон работ показывает редкое владение ремеслом, соединённое с философской дисциплиной. Это искусство, – требующее вдумчивого взгляда и медленного чтения, – сродни работе с текстом.

Не случайно значительная часть наследия Апухтина связана с иллюстрациями к великим литературным произведениям: от Данте – до Гёте и Пушкина. Однако иллюстрация в его понимании — не комментарий к тексту, а диалог с ним.

Концептуальным центром экспозиции становится тема выбора — вопрос, который художник формулирует как главный для себя на протяжении многих лет: «Пути, которые мы выбираем».

Эта композиция считывается как метафора срединного пути: пути равновесия, ответственности и принятия жизни во всей её хрупкости. В отличие от двух крайностей — пути аскезы и пути падения — именно этот путь оказывается самым сложным и самым человеческим.

Одна из парадоксальных черт творчества Апухтина — его способность быть одновременно историчным и современным. Его работы несут на себе отпечаток эпохи, но не застревают в ней. Напротив, они актуализируют вечные темы: ответственность художника, духовный выбор, связь человека с природой, баланс между телесным и метафизическим.

В этом смысле название выставки — «Взгляд из прошлого в будущее» — это точное определение авторской позиции. Апухтин не стремится к актуальности, его современность — в глубине.

гости выставки апухтин узбекистан

Выставка в Академии художеств Узбекистана стала итогом многолетней кураторской работы Джахонгира Пулатовича Темирходжаева, Елены Евгеньевны Пешковой и Галины Васильевны Мерзликиной, в рамках которой за последние два с половиной года было реализовано десять выставок, шесть из них — в различных городах страны. «Этот проект можно рассматривать как важный шаг по возвращению имени Апухтина в национальный художественный канон — не формально, а содержательно», — отметил на открытии народный художник Узбекистана, академик, председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Вахобжанович Нуридинов.

Получение Золотой медали Академии художеств Узбекистана в день открытия выставки стало символическим признанием художника именно на той земле, где сформировались его мировоззрение и визуальный язык.

Сегодня, когда художественное поле всё чаще ориентировано на эффект, скорость и внешний жест, выставка Виктора Апухтина предлагает иной ритм: медленный, сосредоточенный, требующий внутреннего участия. И, возможно, именно в этом заключается её главная актуальность.

Галина МЕРЗЛИКИНА,
Фото автора.

