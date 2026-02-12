Оплата публикаций

Выставку Музея Победы покажут в храмах Республики Беларусь

церковь в великую отечественную войну
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Свято-Покровском кафедральном соборе в Гродно (Республика Беларусь) откроется выставка Музея Победы «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны». В церемонии открытия примут участие Генеральный консул России в Гродно Андрей Варламов и Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний.

В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы. Это около 150 фотографий и почти 100 документов о жизни церкви в годы войны — сборе средств в Фонд обороны, участии священников в военных действиях, помощи пастве, возрождении религиозной жизни. Отдельная тема — взаимоотношения церкви и советского правительства. На фотографиях будут представлены разрушенные нацистами храмы и богослужения в освобожденных городах. Один из разделов посвящен деятельности православной церкви за рубежом.

В течение 2026 года года выставка Музея Победы будет путешествовать по храмам, приходам и воскресным школам Гродненской области.

