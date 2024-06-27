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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Брендон Стоун выпустил клип на свой новый трек «Красивая жизнь»

editor
By editor
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Певец и композитор Брендон Стоун 27 июня представил клип на новую песню «Красивая жизнь».

Герой ролика молодой успешный мужчина. Он раз за разом приходит в один и тот же цветочный магазин за WOW-букетом для очередной спутницы. Герой понимает, что социальные сети, модные бутики и дорогие рестораны интересны его девушкам гораздо больше, чем он сам. В мире материальных ценностей не осталось места искренним и честным отношениям, а его жизнь лишена самого главного — любви.

Во время съемок царила классная атмосфера, всё сняли на одном дыхании, хотя съемочный процесс длился почти сутки. Главные роли исполнили Костя Браво — артист и ведущий телеканала «Жара» и молодая певица Стэйси. Нам было важно сохранить на съемках романтический настрой. И вместе они составили гармоничный дуэт, демонстрируя в кадре зарождение искренних чувств», — рассказывает Брендон Стоун. «Я убежден, что у каждого человека своя красивая жизнь и важно прожить ее именно так, как ты хочешь», — добавил певец.

Режиссером клипа выступил Олег Брант. Музыку и слова написал сам Брендон Стоун.

Ранее певец и королева русского шансона Любовь Успенская выпустили песню «Ты мне не пара», которая стала настоящим народным хитом.

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