Брендон СТОУН: «После того, как я начал давать концерты в России, я понял, что мне больше не надо изменять себе и своей музыке»

Брендон Стоун сотрудничает со многими известными артистами — за свою творческую карьеру он написал более 800 произведений. Автор и исполнитель собственных песен, двукратный обладатель Grammy (Indonesia) специально для АртМосковии рассказал о своих взглядах на творческий процесс и, о том, что вдохновляет его на создание хитов — 24 мая у певца выходит новый трек «Красивая жизнь».

– Брендон, вы получили первый «золотой гитарный гриф» радио «Шансон» за композицию «Правда без лица». Расскажите, как родилась песня и какие эмоции вы испытываете от награды?

– Песня родилась на стихи поэта Михаила Гуцериева, которые были написаны им несколько лет назад. Когда я впервые прочитал эти строки, не смог сдержать слез — одна из сильнейших работ Михаила Сафарбековича, очень красивые и проникновенные слова. Его просьба написать к этим стихам музыку стала большой честью и ответственностью для меня. В итоге получилась пронзительная песня «Правда без лица». Клип также никого не оставляет равнодушным, обязательно зайдите на YouTube и посмотрите его. Работа съемочной команды, слова и музыка завораживают. Получить награду за эту песню волнительно и радостно одновременно. У меня есть много разных премий, но «гитарный гриф» радио «Шансон» первый — это важная награда! Свидетельство того, что песни, которые я создаю, останутся надолго. Их будут переслушивать, включать в минуты ностальгии. Приятно, что награда пришла именно за эту песню.

– Есть ли какой-то именно ваш алгоритм создания хита? И задумывались ли вы, почему одни песни остаются популярными на десятилетия, а некоторые быстро забываются?

– У каждого хита, в первую очередь, должна быть легкая запоминающаяся мелодия, но это не значит, что сама песня окажется совсем простой. Есть разные варианты написания, например, когда много раз повторяется припев или сочетаются одни и те же слова, чтобы люди быстрее запоминали текст. Строки из моей песни: «За любовь, я готов отдать все на свете», многим попали в самое сердце. При этом, это достаточно сложная композиция. Или песня «Полюби себя, прежде чем любить» — у нее ведь тоже простая мелодия, но при этом глубокий смысл в тексте, который откликается, многие ее слушают на повторе. Также не стоит забывать, что каждому хиту — свое время. Далеко не все песни, которые стали популярными в прошлом, могли бы стать такими сегодня. Сейчас совершенно другие запросы. Раньше не было такого потока артистов и возможностей для реализации творчества. И если за тебя брался большой продюсер, то обязательно выходил большой хит. Сейчас даже при наличии денег можно не получить долговременного успеха. Если бы все знали алгоритм хита, то у каждого певца «выстреливала» бы очередная песня, но это же не так. Еще немаловажен фактор образа самого артиста, его харизма, манера поведения, внешность. Если человек не нравится публике, то и хита может не случиться. И еще, конечно, важна удача.

– Недавно у вас вышел успешный дуэт с королевой русского шансона Любовью Успенской. Песня вошла в плей-листы российских радиостанций. Расскажите о ней?

– Это наш четвертый дуэт с Любовью Успенской! Мне это очень приятно. Я написал для Любы много песен, делал аранжировки для нее и ее дочки Pacha Tati. У нас есть песня «А мы любили», которая быстро стала популярной. Через время вышли еще две последовательные песни «На краю земли» и «Наше лето». Новая песня «Ты мне не пара» сразу «зашла» слушателям, попала в плейлисты, Яндекс.Чарты и в ВК. Людей зацепила песня, многие СМИ пишут про нее. Сочетание наших голосов, прекрасная музыка, моя аранжировка и цепляющие слова, сделали песню красивой и глубокой, шуточной и танцевальной одновременно. И, конечно, работа с Любой — всегда большое удовольствие, она добавила свой шарм этой песне.

– Брендон, что вас вдохновляет?

– Меня вдохновляют семья, мои дети, родители, друзья, поездки в разные страны и, конечно, концерты. Живые эмоции от зрителей, которые получаешь во время и после выступления – бесценны. Воодушевляют и радуют комментарии в социальных сетях, которые пишут люди со всего мира! Многие благодарят за творчество. Все это стимулирует на написание хорошей музыки, дает силы развиваться и творить.

– У вас яркая биография: вы были знамениты за рубежом, выступали на главных концертных площадках Нью-Йорка, Берлина, Франкфурта и т.д. Написали саундтрек к голливудскому фильму, но потом решили развивать карьеру в России. Почему?

– Долгое время я работал в Европе и Америке, у меня выходили хиты, были концерты. Конкурс исполнителей «Новая волна» и знакомство с Михаилом Задорновым привели меня в Россию: здесь моя музыка нашла своего преданного зрителя. Бесконечно благодарен конкурсу и Михаилу Задорнову за этот шанс. В Европе мне нужно было себя немного менять. Песни, которые я делал, требовали адаптации под менталитет и культуру европейских слушателей. В Германии, например, совершенно не любят минорную музыку, больше все-таки мажорную. В Америке было круто, но я прожил там не так много времени, возможно, если бы остался дольше, то добился бы признания как композитор для голливудских фильмов или певец. Но после того, как я начал давать концерты в России, я понял, что мне больше не надо изменять себе и своей музыке. Люди постсоветского пространства слушают то, что я им хочу сказать от души, понимают и ценят мое творчество. Именно здесь моя публика, моя сцена. Жить и развиваться в России оказалось правильным решением.

– Брендон, над чем вы сейчас работаете?

– Сейчас в производстве находится новый альбом. Уже 24 мая выйдет новый сингл, я даже могу сказать вам его название! Песня будет называться «Красивая жизнь». Надеюсь, что именно эта песня вдохновит людей на перемены в лучшую сторону и многие найдут свое счастье благодаря ей. Я долго работал над песней, много раз исправлял слова, музыку и аранжировку. Это светлая песня, как раз для лета и любви.

– Вы много гастролируете по России, какой город вам запомнился больше всего? И почему?

– Да, я много где бываю. Есть города, которые особенно запомнились, но в целом вся Россия прекрасна и я с удовольствием приезжаю везде, куда меня приглашают с концертами. Люблю Санкт-Петербург — там живут теплые и интеллигентные люди. Главное, что им нравятся мои концерты и я, надеюсь, что скоро снова буду в этом городе. Очень понравились Владикавказ, Сочи, Геленджик, Новороссийск. Ростов-на-Дону — также один из самых важных городов для меня. Там живут друзья, которые всегда меня ждут. Ну, и, конечно же, не забудем город Пятигорск! Там тоже много моих друзей.

– Расскажите, какие у вас есть творческие амбиции и планы на ближайшие несколько лет? Чего хотели бы достичь?

– Всегда есть желание достичь максимум из возможного – уверенно идти своей дорогой, творить, петь, собирать концертные залы и стадионы. Большая цель — развивать свой лейбл StarStone Music, помогать исполнять классную музыку и работать с новыми артистами. Конечно, писать качественные песни и выпускать альбомы, по-хорошему удивлять поклонников. Для каждого артиста всегда самое главное — не останавливаться, а идти дальше, ставить новые цели и достигать их.