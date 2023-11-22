Выставку школьных музеев России и Белоруссии представили в Музее Победы

В Музее Победы состоялось открытие выставки «Подвиг великий и вечный». В рамках программы «Школьный музей Победы» представлена экспозиция, подготовленная музеями образовательных учреждений Москвы, Тверской области и Республики Беларусь.

«Выставка посвящена истории боевого пути 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Подразделение было сформировано в январе 1942 года, в самый сложный период войны, и первый удар принимает на себя под Москвой, а затем подо Ржевом. Дивизия прошла всю войну, освобождала Прибалтику. Уникальные раритеты, свидетельствующие о подвигах воинов, сохранились в музеях Москвы, Тверской области и Белоруссии, а теперь будут представлены в единой выставке в Музее Победы», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Центральное место экспозиции займет портрет и дневник красноармейца Абрама Левина, совершившего подвиг, равный подвигу Александра Матросова. В ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции он закрыл своим телом амбразуру пулемёта и лишь в 1967 году был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

Посетители ознакомились с военной формой командира 879-го стрелкового полка Константина Томина, личными вещами лейтенанта Бориса Панаева и документами: подлинное удостоверение бойца истребительного батальона Натальи Трофимченко и красноармейская книжка Василия Романова. Гостям выставки представили записную книжку «Сапёрное дело», принадлежащую сапёру дивизии Василию Авдееву и переданную им лично в школьный музей, архивные фотоснимки, а также письма фронтовиков и их родных.

Выставку дополнили экспонаты, найденные поисковиками на местах боев 158-й стрелковой дивизии: личные вещи бойцов, карты-схемы, солдатские медальоны, ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и другие находки.

Кроме того, на выставке гости узнали о сотрудничестве музеев России и Республики Беларусь. История 158-й стрелковой дивизии на многие годы связала школьные музеи двух стран.

Выставка подготовлена партнерами программы «Школьный музей Победы»: школой № 1101 г. Москвы, Холмецкой школой и поисково-исследовательским объединением «Память поколений» Тверской области, ГУО «Средняя школа имени М.В. Октябрьской г.п. Лиозно», ГУО «Вороновская средняя школа Витебского района имени И.Е. Бесхлебного», ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска имени И.И. Людникова» Республики Беларусь.