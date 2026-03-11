«Они потрясли мир. Юрий и Виталий Соломины. Кровная ненависть»

Юрий и Виталий Соломины – два брата-актёра. Знаменитые, талантливые и успешные. Один – обаятельный адъютант его превосходительства, второй – лучший в мире доктор Ватсон. Старший – вдумчивый и рассудительный. Младший – весёлый, лёгкий на подъём, любимец женщин. Но именно эта непохожесть их друг в друге и раздражала. В театральных кругах шептались: тёплыми отношения артистов были только на публике. И по мере того как один из братьев добивался успеха, в другом стремительно росла зависть. Юрия возмущала любвеобильность Виталия и его постоянные романы. А тот в ответ называл брата слишком серьёзным и скучным.

Хотя в детстве мальчики были очень дружны. Юрий с ранних лет опекал младшего брата, гулял с ним, помогал делать уроки. Виталий, как вспоминают очевидцы, был немного непутёвым и часто попадал в неприятности. И каждый раз его выручал Юра.

Мать мечтала, что сыновья станут врачами. Но они больше тяготели к актёрству. Однажды Юрий увидел документальный фильм про Малый театр и влюбился в красные бархатные кресла и золотые вензеля. В тот момент юноша не мог и предположить, что годы спустя станет не только актёром Малого, но и его руководителем.

После школы вместе с отцом Юрий отправился в Москву поступать в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Столица встретила гостей из Читы сурово – у Соломина-старшего украли все документы и деньги. Несколько дней они питались сухарями. Но мечта Юрия исполнилась: его зачислили. Знаменитая «Щепка» подарила ему не только профессию, но и любовь. Избранницей стала Ольга, на четвертом курсе пара сыграла скромную свадьбу.

Пока Юрий строил карьеру и личную жизнь, в далёкой Чите грустил его брат Виталий – он тоже хотел стать актёром. Когда в город приехали театральные педагоги, Соломин-младший провалился на прослушивании. Он так расстроился, что чуть не впал в депрессию. Тогда мать решила позвонить старшему сыну в Москву: вдруг тот сможет помочь. Юрий поселил брата у себя в общежитии и помог подготовиться к экзаменам. Виталий успешно поступил в «Щепку», а вскоре стал выходить на сцену Малого театра. Педагоги быстро поняли: младший Соломин не менее талантлив, чем старший, только по характеру совершенно другой.

Из-за поведения Виталия братья часто конфликтовали. Еще сильнее они отдалились друг от друга после смерти мамы. Ситуацию усугубляли и творческие разногласия.