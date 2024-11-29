«Они потрясли мир. Скарлетт Йоханссон. Тайны сердцеедки»

Скарлетт Йоханссон – одна из самых красивых актрис Голливуда. Её внешность сводит с ума мужчин во всем мире и вызывает зависть у женщин. При этом сама артистка всегда считала себя непривлекательной. У секс-символа фабрики грез оказалось очень много комплексов.

Имя Скарлетт на афише – синоним успеха любой картины. Фильмы с её участием заработали в прокате в общей сложности почти 15 миллиардов долларов. Но как оказалось, мир мог бы никогда не узнать о существовании этой красавицы. Самые первые пробы обернулись для Йоханссон оглушительным провалом. Следующие тоже. Девочку не хотели снимать в рекламе, не приняли в главную актерскую школу Америки. Но родители не зря назвали дочь в честь героини романа «Унесенные ветром». Скарлетт не привыкла сдаваться и шла только вперед. Мама продолжала водить девочку по кастингам, а потом решила сменить тактику. Вместо рекламы попыталась устроить малышку в кино. И это сработало! Йоханссон дебютировала в девять лет. Её партнерами стали Элайджа Вуд и Брюс Уиллис. Критики и продюсеры заметили юное дарование, и всего через два года Скарлетт получила первую главную роль. Образ одноногой девочки в картине «Заклинатель лошадей» принес ей бешенный успех, а фильм «Трудности перевода» — вывел 19-летнюю актрису в топовые звезды Голливуда. В 27 лет девушка обзавелась собственной звездой на Аллее Славы.

Она встречалась с самыми завидными холостяками Голливуда, но ни один из них не выдерживал конкуренции с работой. Первый брак с Райаном Рейнольдсом распался всего через два года. Муж хотел большую семью, а она была к этому не готова. Девушка даже не пыталась работать над отношениями. Каждый роман заканчивался, едва начавшись. Со всеми мужчинами она расставалась без сожаления. Как только второй муж Ромен Дориак начал ограничивать её свободу, кинодива хлопнула дверью.

Друзья и поклонники так привыкли к коротким отношениям звезды, что считали: телеведущий Колин Жост не задержится надолго в жизни Скарлетт. Тем не менее пара вместе уже семь лет. Актриса теперь ходит по магазинам с мужем и детьми и печет по выходным блинчики.