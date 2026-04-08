Выставка к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей открылась в Музее Победы

В Музее Победы представили обновленную выставку, приуроченную к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Экспозиция открылась в рамках проекта «Семейные реликвии» и будет посвящена фронтовику, прошедшему Освенцим и Бухенвальд, Петру Мишину.

«11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия). 11 апреля 1945 года, антифашистские группы сопротивления, узнав о подходе к лагерю войск союзников, взяли лагерь под свой контроль. Надо отметить, что движение сопротивления началось в Бухенвальде практически сразу после прибытия в лагерь крупной партии советских военнопленных в октябре 1941 года. Патриотическая группа сплотилась вокруг сержанта-пограничника Николая Симакова. Подпольные организации действовали и во многих других концлагерях, и советские военнопленные активно участвовали в их деятельности», — сказали в Музее Победы.

Новая выставка музея на Поклонной горе расскзывает об узнике, который почти четыре года провел в немецких концлагерях и не просто сумел выжить, но и стал одном из организаторов подпольной организации.

«Уроженец Тульской области, Петр Мишин был призван в Красную Армию в 1940 году после окончания Московского государственного историко-архивного института. После начала Великой Отечественной войны участвовал в оборонительных боях на Западном фронте, был ранен, попал в окружение, а затем — в плен. Два месяца находился в немецких пересыльных лагерях военнопленных, откуда за попытку к бегству 8 октября 1941 года был направлен в концлагерь Освенцим. Уже через месяц за помощь заключенным был отправлен в штрафной бункер, где он пробыл до февраля 1942 года. А уже весной при его участии в Освенциме была создана подпольная антифашистская организация и установлен контакт с польской группой Сопротивления. 23 октября 1944 года Мишин был вывезен в концлагерь Дора (одно из подразделений Бухенвальда). 4 апреля 1945 года при эвакуации концлагеря Петр Мишин бежал, чтобы пробраться к наступающим частям Красной Армии. 11 апреля в районе города Шёнебек ему удалось встретиться с войсками 2-го Украинского фронта. В конце мая 1945 года он был послан на госпроверку в отдел СМЕРШ, демобилизован в ноябре 1945 года», — рассказали в Музее Победы.

В обновленной выставке около 15 раритетов, преданных в дар Музею Победы вдовой Петра Мишина Ревеккой Давыдовной Воляк. Среди уникальных экспонатов — воспоминания Петра Ивановича, написанные специально к судебному процессу над служащими Освенцима, а также схема сети советских подпольных антифашистских организаций сопротивления, действовавших на территории этого концлагеря в 1942-1944 годах. Кроме того, посетители увидят справку из ОКР «СМЕРШ» при 1-й запасной стрелковой Горьковской дивизии о том, что Петр Иванович Мишин прошел спецпроверку 04.10.1945 г. Дополняют экспозицию периодические издания со статьями о бывшем узнике концлагерей, документы, открытки и предметы фалеристики.

«Петр Иванович с 1957 года входил в состав объединенной группы бывших узников фашистских концлагерей и борцов Сопротивления. Принимал участие в антифашистских манифестациях за рубежом, представлял советский комитет ветеранов войны на заседаниях Международного Освенцимского комитета. В октябре 1964 года выступал в качестве свидетеля обвинения на судебном процессе над палачами Освенцима во Франкфурте-на-Майне, в ноябре 1964 года — на судебном процессе над пособником нацистов в городе Лодзе», — подчеркнули в Музее Победы.