Премьера спектакля «Очень весёлые ребята» в театре «Русская песня»

25, 26 ноября, а также 2-го декабря в театре «Русская песня» состоится премьера спектакля «Очень весёлые ребята». Режиссёром-постановщиком и автором пьесы выступила Нина Чусова. Художник-постановщик спектакля – Евгения Швец. Заняты ведущие артисты российского театра и кино. В спектакле тесно переплетены советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского с народными песнями и частушками.

Спектакль «Очень весёлые ребята» — это четвертая совместная работа режиссера Нины Чусовой и театра «Русская песня», первые три – «За двумя зайцами», «Ночь перед Рождеством» и «Бабий бунт в нашем колхозе» – идут в театре с неизменным успехом.

Музыкальная комедия «Очень весёлые ребята» – это фантазия на тему, как снимался фильм «Весёлые ребята» (первая музыкальная кинокомедия (1934 г.)). Здесь нет исторической правды, даже фамилии главных героев другие. Зато комичных ситуаций и ярких запоминающихся персонажей предостаточно.

Режиссер-постановщик спектакля Нина Чусова: «Зрители окунутся в атмосферу настоящей советской здравницы «Дружба народов», где начальником выступает товарищ Бывалова – главврач, ее играет сама Надежда Георгиевна Бабкина. На территории этой здравницы и снимается кино. Из-за непредвиденных обстоятельств съёмочной группе предстоит переснять финальные кадры фильма без главных актеров. Как же это произойдёт?».

Художественный руководитель театра «Русская песня», народная артистка России Надежда Бабкина: «Я играю начальницу по фамилии Бывалова, которая считает, что настоящих талантов среди служащих и среди отдыхающих нет. Ее все побаиваются, потому решают снимать фильм тайком. В итоге получается, что местная самодеятельность куда талантливей не приехавших вовремя профессиональных артистов. Все эти хитросплетения, конечно же, сопровождаются массой забавных коллизий, невероятными сюжетными поворотами и замечательным, добрым юмором».

В спектакле заняты: народная артистка России Надежда Бабкина, заслуженная артистка России Олеся Железняк (25.11), заслуженный артист России Николай Добрынин (25.11), Олимпийский чемпион Алексей Ягудин (26.11), Валентина Рубцова (26.11), Иван Замотаев и артисты театра «Русская песня».

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