«Человеческое состояние». Онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент» представила выставочный проект

Выставочный проект «Человеческое состояние» куратора Дарьи Панайотти ставит вопрос о том, как в фотографии и в тех образах, которые перешли из нее в новые медиа, переосмысляется опыт человеческого и опыт универсальности зрения, с которым фотография на протяжении XX века связывала свою миссию.

Онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент» возникла полгода назад в Instagram-формате. 2 декабря галерея впервые открывает свои «виртуальные двери» широкому зрителю выставкой «Человеческое состояние», которую можно будет посмотреть на сайте www.experiment.gallery. Куратором проекта стала историк фотографии, преподаватель Школы НИУ ВШЭ, член College Art Association Дарья Панайотти.

На выставке представлены работы фотографов и художников, чьи избранные проекты включены в портфолио галереи «Эксперимент». Отправной точкой создания концепции выставки для куратора стали размышления о том, почему молодые художники сегодня по-прежнему обращаются к фотографии, в чем актуальность ее языка, и какие формы она принимает в мире новых медиа.

Ксения Цыкунова, Без названия, из серии «Миллениалы». 2017

Алиса Горшенина, Без названия, из серии «Huarealism». 2020

На примере 50 произведений выставка демонстрирует, как ее участники работают с фотографией, чтобы передать свой опыт взаимодействия с человеческим, его нехваткой или преодолением — будь то состояние аффекта или откровение бессознательного, томление по целостности или чувство причастности.

Так, Ксения Цыкунова, Никита Шохин и Илья Родин, обращаясь к канону фото-документалистики, используют язык новых медиа для того, чтобы придать остроту ощущению разлома между зрителем и героем. Арнольд Вебер и Саша Чайка показывают, как человеческое растворяется в хаосе инстинктов и фетишстской чувственности. Таня Чайка и Ольга Воробьёва рассуждают о потенциальной возможности и о формах слияния с природой. Ксения Яблонская, фотообъединение «Соль» (Евгения Чапайкина и Ксюша Смыр) и София Панкевич конструируют новый язык образов и метафор для выражения экстремальных психико-физиологических состояний. Алиса Горшенина, Вера Баркалова, Екатериной Коваленко и Алиса Гиль реорганизуют съёмочный и творческий процесс как фольклорное действие, ритуал или групповой перформанс. На тему невозможности абсолютного сближения и познания другого через взгляд высказываются и другие авторы проекта — фотографы Софья Татаринова, Иван Петрокович, Анастасия Млеко и Максим Иванов.

Арнольд Вебер, Без названия, из серии «Young blood». 2021

«Принято говорить о том, что новые медиа способствовали замкнутости, обособленности (все уткнулись в смартфоны). Тем не менее, каждый из представленных художников совершает выход в пространство публичного, коллективного, преодолевая замкнутость ради интереса к другому, к тому, кто находится рядом. У каждого из авторов своя мотивация, от любви до поисков идентичности. Но все они именно в фотографии видят язык, формы которого исторически очень характерным образом связаны с диалогом, эмпатией. Происходит такое смещение фокуса: не объективность, а вчувствование. Не документальность, а чувство общности, приближения. Не жизненность или универсальность, а принятие разнообразия. Такие трансформации смыслов в фотографии, как мне кажется, отразились в работах художников», — подводит итог своего исследования куратор выставки Дарья Панайотти.

«Актуальная фотография про сегодняшний день, про то, что мы видим вокруг, о чем переживаем, думаем, как любим и ненавидим. Порой она бывает предельно откровенна и искренна, это может восхитить или насторожить, или вызвать другие чувства. Меня точно не оставляет равнодушной, с фотографией мы ведем диалог, я ищу точки соприкосновения с ней и нахожу их. Интересоваться современной фотографией – значит собирать свой уникальный пазл современных образов, искать свою идентичность», — говорит основатель онлайн-галереи «Эксперимент» Ирина Голинская.

Фотообъединение «Соль». «Горошинка». Из серии «The bodyland». 2019

Онлайн-галерея «Эксперимент» демонстрирует различные направления актуальной фотографии. Портфолио проекта состоит из работ известных и зрелых авторов, уже отмеченных признанием профессионального сообщества, а также авторов молодого поколения, только заявляющих о себе. В формировании портфолио онлайн-галереи участвовал Игорь Мухин — российских фотографов, преподаватель Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и Школы НИУ ВШЭ. Основатель проекта — Ирина Голинская, арт-менеджер, ранее много лет руководившая проектом по поддержке современного искусства «ВЗЛЕТ на ВДНХ».

В задачи «Эксперимента» входит повышение интереса и развитие спроса на российскую современную фотографию, в том числе у международной аудитории. Цель проекта — интеграция российской актуальной фотографии в международный культурный диалог. Онлайн-галерея планирует проведение персональных и групповых выставок в онлайн и офлайн формате, презентации авторских портфолио.

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