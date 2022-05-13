В Парке Горького проходит Фестиваль леттеринга и каллиграфии Ё-фест

В Музее Арки Главного входа Парка культуры и отдыха им. Горького проходит выставка мастеров и участников Фестиваля леттеринга и каллиграфии Ё-фест. В экспозиции представлены 36 работ от дизайнеров из 8 городов России и зарубежья.

Это больше, чем выставка. Это микс форм и сюжетов, материалов и культур. Буквы на холстах и досках для скейта, акриловые 3d полотна и деревянные буквенные инсталляции, кириллический узор в вышивке и буквы в рабочем блокноте каллиграфа, леттеринг в фото-искусстве и даже на рентгеновском снимке — разнообразие воплощений поражает. Приходите в Музей Парка Горького и удивитесь, каким многогранным может быть Слово.

Фестиваль леттеринга и каллиграфии Ё-фест проводится в столице уже второй год подряд и в 2022 году проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Поддержка фонда позволяет фестивальному коммьюнити Ё-фест стать максимально открытыми и познакомить большое количество зрителей с актуальными трендами искусства написания и применения Букв.

Фестивальное коммьюнити Ё-фест знакомит с разножанровым искусством написания Букв, выбирая для этого максимально доступные и необычные методы и площадки, пример этому — экспозиция в Музее Парка Горького, которая продлится до 15 мая.

Все начинается с Буквы — история, культура, общество и искусство. Леттеринг и каллиграфия в этом плане наиболее выразительные виды искусства, поскольку позволяют визуализировать философские изречения и мысли, используя модные формы и современные стили.

Более того, заявленная в этом году тема выставки — Микс — позволила авторам поднять ещё и острые социальные темы. Так, например, ассамбляж “ЕЩЁ”, фото которого иллюстрирует данный релиз, изготовлен автором Покоцкой Ксенией в стиле трэш-арт из подложек для овощей и фруктов, накопленных в течение 4 месяцев пользования доставкой продуктов и выполненных из вспененного полистирола, который очень проблематичен для переработки и его мало где принимают на переработку. Своей работой Ксения предлагает обратить внимание на этот факт и, конечно,задуматься о разумности потребления.

Информация о билетах на выставку на сайте Музея Парка Горького Еще больше работ и других интереснейших каллиграфических активностей можно будет увидеть 22 мая в ЦГК Графит.

Подробности на сайте фестивалямhttps://efestmsk.ru .

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