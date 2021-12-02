XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» открыли в Санкт-Петербурге

На открытии организаторы вручили приз за вклад в научное и исследовательское кино старейшему работнику киностудии «Леннаучфильм» Людмиле Шахт. Церемония открытия XVI Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» состоялась в кинотеатре «Ленфильма» 1 декабря 2021 года.

Программный директор Константин Шавловский представил наполнение фестиваля и жюри международного конкурса. В жюри вошли первый в мире режиссер, снявший свой фильм в космосе, Клим Шипенко, доктор физико-математических наук, автор фильма «Гравитация» и популяризатор науки Алексей Семихатов, искусствовед, куратор и режиссер первого казахского фильма в библиотеке Netflix Екатерина Суворова (Казахстан), дистрибьютор документального кино, представитель Rise and Shine World Sales Диана Карлин (Германия).

Тема киносмотра этого года – «Мы не можем жить без космоса». В течение пяти дней конкурсные и внеконкурсные показы и специальные мероприятия будут проходить в киноцентре «Ленфильм», на открытой киностудии «Лендок», в Новой Голландии, а также в книжном магазине «Порядок слов».

«Наш фестиваль берет на себя важную миссию популяризации науки с помощью кино. Мы хотим возродить лучшие традиции отечественной научной кинематографии и привнести в Россию самые прогрессивные решения из мирового опыта, – отметила в приветственном слове генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. – Уверена, что вместе в самое ближайшее время мы сможем распространить события фестиваля на федеральный уровень, проводить показы и специальные мероприятия в течение всего года для молодежной и детско-семейной аудитории».

По ее словам, нынешний «Мир знаний» символично проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий. И именно в этом году впервые состоялось заседание Попечительского совета фестиваля, председателем которого стал президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук.

На открытии первый заместитель генерального директора Киностудии им. М. Горького Сергей Петров и один из кураторов «Мир знаний», профессор Института кино и телевидения Антон Смирнов вручили приз за вклад в научное и исследовательское кино режиссеру научно-популярных фильмов, старейшему работнику киностудии «Леннаучфильм» Людмиле Шахт.

Фильмами открытия стали новые документальные ленты Киностудии им. М. Горького. На большом экране впервые показали фильм с элементами анимации, посвященный 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова, «Сахаров просит слова» о первых двух годах жизни академика в горьковской ссылке. Картину представил режиссер Григорий Курдяев.

Вторая премьера – фильм «Арктика. Очищение», который рассказывает зрителям о ежегодной экспедиции в рамках проекта «Волонтеры Арктики» экосоциологической организации «Зеленая Арктика», показывает тяжелый труд и быт добровольцев в условиях Крайнего Севера. Свою работу представил режиссер Алексей Кобылков.

Музыкантом открытия выступил Петр Термен – правнук создателя терменвокса Льва Сергеевича Термена, композитор и поэт, руководитель Школы терменвокса в России.

МАСТЕР-КЛАСС ЮЛИАНЫ СЛАЩЕВОЙ

3 декабря в 12:30 в киноцентре «Ленфильма» в рамках фестиваля «Мир знаний» пройдет мастер-класс председателя совета директоров «Союзмультфильма», председателя правления Ассоциации анимационного кино и генерального директора Киностудии им. М. Горького Юлианы Слащевой по особенностям маркетинга анимационных и научно-популярных фильмов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР»

5 декабря в 12:30 на открытой киностудии «Лендок» пройдет круглый стол «Фильмы, которые меняют мир» при участии первого в мире кинорежиссера-космонавта Клима Шипенко, режиссеров документального кино Романа Супера и Сергея Карпова, программных директоров фестивалей документального кино Ирины Белых и Марии Безенковой. Участники обсудят поддержку социально значимого кино, а также перспективы развития документалистики и производства научных и исследовательских фильмов в России.

Модерировать дискуссию будут директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко и программный директор «Мира зниний» Константин Шавловский.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОГО КИНО

1–5 декабря в рамках фестиваля при поддержке АНО «Национальные приоритеты» пройдет «Лаборатория научного кино». Это первый в России практический интенсив для создателей научного и исследовательского кино, в котором принимают участие отобранные на конкурсной основе проекты научно-популярного кино. Всего 10 участников, которые получат рекомендации по развитию своего проекта от ведущих профессионалов и смогут принять участие в питчинге с призовым фондом 300 тысяч рублей. Имя победителя питчинга будет объявлено в финале фестиваля.

XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир Знаний» организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», портала национальныепроекты.рф, социальной сети «ВКонтакте». Фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий.

Это масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино и ищущий точки пересечения художественных и академических практик.

Подробная информация о фестивале и расписание на сайте: http://mir-znanij.info/2021 .

Фото – Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний»

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