Премьера клипа с Ваней Дмитриенко на песню «Команда МАТЧ»

27 февраля на телеканале «Матч ТВ» и видеохостинге RUTUBE состоялась премьера клипа на песню «Команда МАТЧ», которая звучит в заставке одноименного анимационного сериала. Главную роль в клипе сыграл популярный певец Ваня Дмитриенко, исполнивший трек.

Проект «Команда МАТЧ» произведён анимационной компанией «ЯРКО» по заказу «Матч ТВ». Это яркая спортивная комедия про команду зверей, которые осваивают разные виды спорта, а также учатся добиваться результата, справляться со своими эмоциями, преодолевать неуверенность и страхи.

«Мультсериал «Команда МАТЧ» рассказывает про спорт, дружбу, работу в команде, первые победы и поражения. Заглавный трек к сериалу исполнил Ваня Дмитриенко. Эту песню очень полюбили дети, поэтому мы решили дополнить ее клипом», – говорит Павел Гутковский, продюсер сериала «Команда МАТЧ».

Для анимационной компании «ЯРКО» это первый видеорелиз, когда исполнитель интегрируется в анимационный мир проекта и взаимодействует с героями. По сюжету клипа Ваня Дмитриенко попадает на тренировку в спортзал, где встречается с главными героями сериалами – бизоном Роном, бегемотиком Бертой, лаской Гошей, кайманом Агатой, гиенами Леной и Геной. Вместе они играют в мяч, бегают, отжимаются, пробуя свои силы в разных видах спорта, под присмотром тренера Льва Борисовича.

«Я очень хотел поучаствовать в подобном проекте, поэтому не раздумывая согласился. Клип снимался в студии на хромакее, это невероятно интересный и одновременно очень сложный процесс. Нужно хорошо пофантазировать, чтобы взаимодействие с персонажами выглядело правдоподобно», – отметил певец Ваня Дмитриенко.

«Мы рады, что наше сотрудничество с анимационной компанией «ЯРКО» продолжается столь яркими и необычными проектами, как премьера клипа с популярным артистом. Конечно, аудитория спортивных болельщиков очень разнообразна, но, как мы и говорили ранее, мы хотим привлекать на канал и детскую аудиторию, таким образом развивая в них любовь к спорту. В этом смысле, Ваня Дмитриенко играет, конечно, большую роль. Надеемся, что наши самые молодые зрители вместе с родителями посмотрят премьеру клипа и продолжат наблюдать за сюжетом самого сериала на «Матч ТВ», - сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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