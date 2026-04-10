Фестиваль виртуальных миров и киберспортивных баталий с кульминацией городского турнира

Как сообщили в пресс-службе Агенства креативныйх индустрий Москвы, 25 апреля в Московском кластере видеоигр состоится «Киберсуббота» – однодневное событие, погружающее в мир видеоигр, разработки игр и киберспорта. Организатором выступает Агентство креативных индустрий Москвы, действующее под эгидой Департамента культуры.

Центральным событием «Киберсубботы» является финал Чемпионата Москвы по компьютерному спорту, организованный Федерацией компьютерного спорта Москвы при содействии Департамента спорта города. Сотрудники Федерации компьютерного спорта Москвы и представители Департамента спорта Москвы при поддержке Агентства креативных индустрий Москвы работают над проведением этого грандиозного события. Игроки сразятся за титул лучшего в Москве в семи дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft II, TEKKEN 8, Tetris, Storm Chess и DCL: The Game (симулятор гонок на дронах). Триумфаторы получат спортивные разряды и право представлять столицу на соревнованиях всероссийского уровня.

Параллельно с киберспортивными состязаниями на главной сцене развернется лекционная программа. Ведущие киберспортсмены поделятся опытом профессиональной карьеры, разработчики расскажут о создании игр с использованием искусственного интеллекта, а эксперты проанализируют текущие тенденции в гейминге как в России, так и за рубежом. На протяжении всего дня гостей ожидают автограф-сессии с киберспортсменами и популярными техноблогерами, а также возможность сыграть с ними один на один.

Отдельная зона фестиваля будет отдана под презентацию игр от российских разработчиков. Посетители смогут протестировать новейшие проекты резидентов Кластера видеоигр и анимации еще до их официального выхода. Кроме того, программа включает турниры по настольным играм, ретро-аркады и выступления DJ. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения чемпионов и музыкальным концертом.