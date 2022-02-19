Черноголовка примет лидеров креативных индустрий из 16 городов России

20 февраля в 12.00 в арт-пространстве «ВОСХОД» г. Черноголовка начнется форум «СФЕРА», который объединит лидеров творческих проектов, креативных индустрий и руководителей учреждений культуры и молодежи из 16 городов России.

Организатор мероприятия – МАУК «ВОСХОД», которое является первым муниципальным арт-пространством в стране. Кроме того, оно представляет собой первое учреждение культуры, стратегия работы которого включает новые форматы мероприятий и инструменты креативных индустрий, а также реализует концепт открытой площадки для свободной реализации любой идеи и проекта.

«ВОСХОД» занимается просвещением молодежи и изменением культурного кода города с помощью различных инструментов: проведения мастер-классов и мероприятий, организации курсов и клубов (фотография, дизайн, электрогитара и т.д.), помощи в реализации проектов горожан и др. Помимо этого, «ВОСХОД» занимается налаживанием контакта с другими наукоградами, популяризацией науки и изучением истории города.

Во время офлайн-встречи 20 февраля планируется беседа об актуализации создания КДУ нового формата для молодежи (арт-пространств), обмен опытом между участниками, обсуждение проблем реализации подобных проектов, привлечение новой аудитории и введение в работу инструментов креативных индустрий.

У всех участников будет возможность освоить организацию и планирование мероприятий во время воркшопа. На мероприятии представителям творческих проектов также предстоит познакомиться друг с другом и выстроить коммуникацию для будущих коллабораций. Завершением форума станет круглый стол.

Мероприятие является продолжением онлайн-форума под тем же названием «СФЕРА», который прошел в декабре 2021 года. Он собрал 218 человек и объединил 12 активных сообществ. На протяжении недели участники смотрели лекции, посвященные темам создания и развития культурных учреждений современного формата: реализация проекта, командообразование, СММ и др. Итогом форума стало представление собственных проектов и обсуждение проблем при их реализации с сотрудниками Министерства культуры.

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