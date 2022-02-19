Искусство, как игра и игра, как искусство

История азартных игр своими корнями уходит в далекое прошлое, находит своё отображение в литературе, поэзии, изобразительном искусстве и уже в наши дни – в фотографии, кинематографе и в компьютерных технологиях, благодаря которым игроки приобщаются к миру прекрасного чувства игры.
Одним из самых известных художественных произведений на тему игры в карты, считается серия работ французского художника Поля Сезанна «Игроки в карты». Работы мастера вот уже более столетия очаровывают ценителей игры и живописи.
1890-1892, 65,4 × 81,9 см, Метрополитен-музей, Нью-Йорк
1890-1892, 134,6 × 180,3 см, Фонд Барнса, Филадельфия
1892-1893, 97 × 130 см; семейное собрание эмира Катара
1892–1895, 60 × 73 см, Институт искусства Курто, Лондон
1894–1895, 47 × 56,5 см, Музей Орсе, Париж
Поль Сезанн написал «Игроков» в период 1890-1895 годов. Все пять картин отличаются между собой по количеству изображенных персонажей и размеру. Четыре картины хранятся в музеях Европы и Америки, пятая – в 2012 году приобретена эмиром Катара для национального музея за 250 миллионов долларов у частного коллекционера.
Точная хронология создания картин не известна. Искусствоведы считают, что в качестве моделей художник использовал сельских жителей из числа тех, кто работал в поместье и самого Сезанна. При этом, все отмечают, что ни на одной из картин не показано, что игра в карты идет на деньги.
Интересно и то, что одна из работ серии была украдена в 1961 году во время выставки в Париже. После её возвращения во Франции была выпущена почтовая марка, посвященная этому событию.
Но, все же, нигде не говорится о том, что за карточная игра отображена на живописных полотнах. Некоторые считают, что это «Джин», другие, что это «Покер».
Последняя, как и работы Сезанна вдохновили американского художника Кассиуса Марцелла Кулиджа на создание серии картин «Собаки, играющие в покер».
Кстати, «Покер» — это одна из немногих карточных игр, по которой открыто ведутся международные турниры, чемпионаты, соревнования, поскольку считается, что выигрывать в эту игру больше позволяет профессиональное мастерство, отличная память, хорошее знание физиогномики (умение читать по лицу – прим. ред.) и психологии людей. И в то же время, доля азарта в этой игре присутствует. И это не удивительно, если узнаешь о каких призовых суммах идет речь в этих турнирах!
Самый известный – канадец Дэниэл Негреану, один из самых известных и ярких игроков за всё время существования покера. В 1997 году он выиграл два турнира в рамках серии World Poker Finals в Фоксвуде, получив порядка 55 тысяч долларов призовых. Первые победы обеспечили молодому игроку столь необходимую уверенность в своих силах, которые в 1998 году он решил испытать в Мировой серии. Дэниел успел показать себя и на большом экране, снявшись в эпизодах в фильме «Штука» и, в роли самого себя, в ленте «Везунчик». Его общий призовой фонд составляет более 34 млн долларов.
Американец Эрик Сайдел. Его призовой фонд немного уступает фонду Даниэля и составляет более 33 млн долларов. В 2008 году он также выиграл свой первый титул на турнирах Мирового тура. В активе Эрика второе место на чемпионате Австралии по покеру в 2008 году, более известному как «Осси Миллионс». Имя Эрика Сайдела включено в Зал покерной славы в 2010 году в Лас Вегасе.
Федор Хольц – игрок из Германии начал свой покерный путь с домашних игр с друзьями. После того, как в 2011 году ему исполнилось восемнадцать, будущая звезда познакомился с онлайн-покером и начал стремительными темпами наращивать мастерство. Прогресс Хольца не остался незамеченным. Его успех отмечен неоднократными победами в разных чемпионатах. Суммарный призовой фонд Федора составляет 27 млн долларов.
Эти и многие другие люди сделали игру в карты искусством.
И сегодня, благодаря современным компьютерным технологиям, любой желающий может освоить игру, почувствовать вкус азарта, понять, сможет ли он приблизится к успеху, играя с помощью Vavada в индивидуальной игре с компьютерной программой или с такими же игроками, разбросанными по всему миру, но все же объединенными сетью, идеей, желанием выигрыша или просто приятным времяпровождением.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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