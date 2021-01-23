Четыре подмосковных государственных театра увеличивают количество посетителей на спектакли

С сегодняшнего дня в четырех подмосковных государственных театрах, которые находятся на территории столицы – Московском Губернском театре, Областном театре юного зрителя, театре «Русский балет» и Областном театре кукол, максимальное количество зрителей увеличивается до 50% от вместимости зала.

Новые билеты уже в продаже. Следите за театральной афишей!

Администрации театров просят соблюдать меры безопасности при посещении, необходимые для предотвращения распространения вируса.

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