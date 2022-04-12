Концерт органной музыки из произведений И.С. Баха в усадьбе Васильчиковых

«Не Ручей, Море должно быть имя ему» – так говорил об Иоганне Себастьяне Бахе другой гений музыкального искусства Людвиг ван Бетховен.

14 апреля 2022 года, в 19:00, в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых состоится органный концерт, на котором гости смогут насладиться произведениями легендарного немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Из обширного органного Баховского наследия в концерте будут представлены жанры, наиболее любимые автором: прелюдии, фуги и хоральные обработки.

Прозвучат хоралы из трех значимых сборников: 5 хоралов из «Органной книжечки», 3 обработки из 18 Лейпцигских хоралов, а также Прелюдия ми-бемоль мажор, хоральная обработка и Фуга ми-бемоль мажор из грандиозного цикла «Третья часть Клавирных упражнений».

Концертную программу представит Лауреат международного конкурса, Член Союза композиторов России, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Шмитов.

Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

Где? Музей военной формы ул. Большая Никитская 46/17, стр. 1.

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