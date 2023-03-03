Что онлайн-кинотеатр PREMIER покажет в марте

Колотушка (ориджиналс)

Саня, главный герой нового драмеди о культуре поп-ММА, среднестатистический, совершенно положительный гражданин Брянска. Молодой человек женат, воспитывает сына, работает в торговой сети и недавно даже закрыл ипотеку. Его жизнь размеренна и безмятежна, но так было не всегда: в молодости Саня был завсегдатаем местных драк и разборок вместе с лихим старшим братом Пашей, который и по сей день участвует в боях. Когда братья после долгой разлуки выпивают лишнего, их настигают тени прошлого - Сане снова придётся драться, чтобы решить свалившиеся на голову проблемы.

Режиссёр: Миша Маралес. В ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин.

Я могу тебя очень ждать (эксклюзив)

Первый поэтический концерт в онлайн-кинотеатре. На сцене – Анна Егоян - молодая и уже выдающаяся поэтесса и чтец. Талантливая девушка завоевала сердца огромного количества пользователей социальных сетей искренней и трогательной подачей произведений русских классиков, а также стихотворений современных авторов и собственных работ. На музыкально-поэтическом концерте «Я могу тебя очень ждать» прозвучат стихи Эдуарда Асадова и Роберта Рождественского в исполнении Анны Егоян под аккомпанемент рояля.

Режиссёр: Анастасия Аскольская. Чтец: Анна Егоян.

Вторая линия (ориджиналс)

Павел - обыкновенный работник телефонной службы психологической поддержки, оказывающий помощь десяткам людей ежедневно. Однажды на линию к Павлу попадает некий Евсей, который угрожает убить жену и сына оператора. Таинственному собеседнику не нужны деньги, его единственное требование - назвать его настоящее имя и вспомнить, кому Павел не помог. У Павла есть всего лишь час на то, чтобы вспомнить всех своих неоднозначных абонентов и узнать звонящего, тем самым спасти свою семью. Однако в этой истории не все так просто, и личность самого Павла может удивить зрителей к концу сериала.

Режиссёр: Юлия Курашик. В ролях: Егор Корешков, Наталья Калинина, Никита Василевский. Владимир Ляхов.

Один настоящий день (коэксклюзив)

Старший следователь районного следственного комитета Валерий Капитонов ведёт двойную жизнь - его добродушная жена Анастасия даже не подозревает о том, какими методами ее супруг добивается повышений. Такого циника ничто не останавливает на пути по карьерной лестнице: ради денег он готов практически на все. Однажды в жизни Валерия наступает переломный момент, он оказывается перед тяжелым моральным выбором. Начальство требует от капитана снять обвинения в убийстве с местного авторитета Сафина и повесить их на невинного человека взамен на вознаграждение и новые карьерные возможности. Один настоящий день в жизни Капитнова - день, когда он сделает тот самый выбор.

Режиссёр: Георгий Шенгелия. В ролях: Евгений Ткачук, Александр Робак, Егор Трухин, Петр Фёдоров.

Кафе Куба (catch up)

На дворе начало двухтысячных - время более спокойное, чем девяностые, но все еще далеко не безмятежное. В провинциальном городке живет бойкая и целеустремленная девушка Тамара, которая заправляет придорожным кафе «Куба» на трассе по направлению в Москву. Бизнес остался в наследство от покойного бывшего мужа, и однажды на пороге кафе появляются еще две претендентки на имущество - жена и брошенная невеста почившего. В силу обстоятельств, три очень разные женщины вынуждены решать проблемы вместе и помогать друг другу.

Режиссёр: Жанна Кадникова. В ролях: Марина Федункив, Мария Смольникова, Виктория Клинкова, Григорий Чабан.

Во тьме (коэкслюзив)

В российской лаборатории была произведена новая сверхсекретная вакцина, которая помогает лечить сразу несколько штаммов так называемых боевых вирусов – созданных руками человека. Но один из сотрудников лаборатории оказался предателем и пытается продать формулу странам ближнего зарубежья. Об этом узнает Влад Артемьев, сотрудник российской Службы внешней разведки. Он начинает поиск предателя, стараясь опередить шпионские группировки других стран.

Режиссер: Давид Зограбян. В ролях: Юрий Кормушин, Мария Малиновская, Нериюс Манкус, Александр Штендлер.

Вкусно с Ляйсан (catch up)

Кулинарное ток-шоу от прекрасной Ляйсан Утяшевой - не только всемирно известной спортсменки, но и образцовой хранительницы домашнего очага. Звездные гости приходят в студию и готовят любимые блюда, параллельно рассуждая о курьезных случаях из жизни.

Режиссёр: Аким Карташов. В ролях: Ляйсан Утяшева.

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Французский батя

История разворачивается во французском Леоне в 1961 году. Двенадцатилетний Эмиль восхищается отцом и буквально заворожен его рассказами. По его словам, отец чем только не занимался - был певцом, играл в футбол, прыгал с парашютом, служил в церкви и даже был советником президента! Все это мальчик описывает в школьном сочинении, но учительница ему не верит.

Режиссёр: Жан-Пьер Амери. В ролях: Бенуа Пульворд, Одри Дана, Жюль Лефевр, Николя Бриде.

По соседству

Жизнь известного актёра Даниэля - предел мечтаний. Молодой человек живет в престижном столичном районе, женат на красавице, имеет воспитанных детей и блестящую карьеру. Однажды Даниэль отправляется на пробы в супергеройский фильм и по пути оказывается в неприметном баре, где его ждет судьбоносная встреча.

Режиссёр: Даниэль Брюль. В ролях: Даниэль Брюль, Петер Крут, Рик Экерман, Аенн Шварц.

Покорители космоса

Вселенная бесконечна, как и возможности ее исследования. Каждое новое открытие может перечеркнуть известное ранее. Документальный проект о будущем космической индустрии рассказывает о том, как научные эксперименты невиданных масштабов помогают открывать Вселенную заново раз за разом.

Режиссёр: Элоди Фертил.

Неидеальные попутчики

Приложение для поиска попутчиков - не просто удобный способ передвижения, но и возможность встретиться с новыми людьми. Четверо незнакомцев воспользовались его услугами и отправляются в путешествие по Италии. Не обошлось без неожиданностей: хозяин машины Паоло хотел подвезти лишь одного человека, но не сумел совладать с технологиями и забыл поставить ограничение по количеству человек. Новоиспеченных друзей ждёт увлекательное путешествие, которое изменит их жизнь.

Режиссёр: Younuts. В ролях: Микела Де Росси, Алессандра Мастронарди, Паскуале Петролол, Фабио Ровацци.

Закрытое море. Год акулы

Тихая и безмятежная жизнь небольшого прибрежного городка прерывается, когда пропадает один из местных серферов. Выясняется, что в спокойной бухте завелась голодная акула-людоед. Бороться с ней предстоит спасителю из береговой охраны Майе, которая уже собиралась закончить карьеру - но не тут то было.

Режиссёр: Людовик Букерма, Зоран Букерма. В ролях: Марина Фоис, Кад Мерад, Жан-Паскаль Зади, Кристин Готье.

Очень духовные практики

Главная героиня фильма Паркер - светская львица и главный редактор модного журнала. Девушка ведёт истинно светский образ жизни и посещает вечеринки, но не забывает и много работать. Забывая о здоровье, девушка оказывается в печальном состоянии и отправляется к новомодному гуру в сельскую местность по совету друзей. Гуру собирается излечить девушку не совсем так, как она ожидала.

Режиссёр: Эмрис Купер. В ролях: Фиона Дуриф, Донал Брофи, Томми Дорфман, Эмрис Купер.

Римские расставания

Томаззо удивительным способом узнаёт о том, что девушка хочет бросить его после многолетних отношений. Возлюбленная пишет письмо в романтическую колонку модного журнала, не зная о том, что занимается колонкой как раз ее молодой человек. Параллельно с этим, к Томаззо обращается за советом его друг, жена которого является мэром Рима. Друзьям предстоит обдумать дальнейшие шаги и спасти любовь.

Режиссёр: Эдоардо Лео. В ролях: Эдоардо Лео, Марта Ньето, Клаудия Джерини, Стефано Фрези.

Один путь

Молодой и дерзкий преступник Фредди крадет партию наркотиков и крупную сумму денег у криминального авторитета. Убегая от преследователей, раненый Фредди садится на автобус в Калифорнийскую пустыню. Преступник звонит своей бывшей девушке-медику и просит ее о помощи, а она должна ему помочь - ведь ее призвание спасать жизни людей, даже если они ей неприятны.

Режиссёр: Эндрю Бэйрд. В ролях: Кевин Бейкон, Трэвис Фиммел, Машин Ган Келли, Стром Рейд.

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