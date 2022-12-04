Иллюзия реальности

Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац поставил спектакль в оригинальном жанре компьютерной драмы. Постановка «ОНА» по мотивам оскароносного сценария американского актера и режиссера Спайка Джонса инициирована и осуществлена художественным руководителем театра Георгием Исаакяном на основе его же адаптированного перевода. Она представляет собой вторую часть самого необычного проекта театра – футуристической трилогии «Я, робот», где впервые на музыкальной сцене использованы новейшие научные разработки и технологии современного мира. Трилогия посвящена темам взаимоотношений человека и искусственного интеллекта.

Кэтрин - Мария Юрковская, Теодор - Андрей Кузичев

МДМТ имени Н.И. Сац продолжает рушить стереотипы, расширяя свои репертуарные горизонты. Теперь на его Малой сцене будет идти спектакль не совсем музыкальный и совсем недетский: на афише компьютерной драмы «ОНА» значится возрастной ценз 18+. Вопросы, поднимающиеся в спектакле, далеки от детского взгляда на мир. Они не только затрагивают тему взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, которая лежит на поверхности сюжета, но и выходят за ее пределы, заставляя задуматься по сути об экзистенциальных проблемах одиночества и любви, которые волновали человечество с древних времен и воспевались в сюжетах от Пигмалиона до Фауста, пытавших создать себе идеальных женщин.

В центре сюжета – главный герой, писатель Теодор, начавший на первый взгляд необременительный роман с искусственным интеллектом по имени Саманта. Собственно, и аббревиатура «ОНА» расшифровывается как «ОперацонНая системА» – в спектакле это голос актрисы Анастасии Светловой, который находится в непрерывном диалоге с главным героем, сопровождая его в повседневной жизни. Исполнивший Теодора Андрей Кузичев на протяжении почти 2,5 часов магнетически держит внимание зала на камерной сцене, оформленной художниками Анной Костриковой и Денисом Сазоновым как супер-технологичная современная квартира с выдвижными кроватями, столами, беговой дорожкой и многочисленными компьютерными экранами для дел, игр и коммуникации.

Если первый спектакль трилогии «Я, робот», AR-опера «Любовь к трем цукербринам» поднимает вопрос хрупкой иллюзии управления миром через искусственный интеллект, который способен в любой момент выйти из-под контроля и трансформировать реальность, то в компьютерной драме «ОНА» возникает компьютерная иллюзия удобных отношений – искусственный интеллект становится более комфортным аналогом спутника жизни. Он и правда удобен, не в пример недавней жене героя, с которой Теодор находится как раз в бракоразводном процессе, и не в пример реальной девушке, с которой он делает попытку создать отношения, но сразу сталкивается с претензиями. Не сказать, что компьютерная Саманта совсем уж беспроблемна – наделенная здесь чувствами и желаниями, она ревнует, негодует, как вполне реальная женщина, и даже пытается войти в телесный контакт с Теодором через суррогатную партнершу Изабеллу, чем и вовсе смущает его. Но все же количество преимуществ компьютерной спутницы жизни перед реальной неоспоримо – она морально поддерживает, помогает во всех делах, от разбора писем до коммуникации с издателями, она путешествует с ним по виртуальным реальностям и даже вполне искренне любит его, сожалея об отсутствии собственной телесности. Голос Саманты, который Теодор все время воспринимает через наушник, публика слышит так же, как и он – в наушник через специальное аудиоустройство, которое выдают каждому зрителю при входе в зал. Эта звуковая стереофония еще больше сближает публику с главным героем, помогая прочувствовать его эмоции словно бы через один с ним звуковой канал. Причем чувственность в этом любовном дуэте человека и операционной системы доходит до крайних эмоциональных выражений и подчеркнута страстными барочными интонациями музыки Клаудио Монтеверди.

Чем мог закончиться этот роман с операционной системой? – Сохраню интригу. Скажу только, что спектакль оставляет зрителя с философскими раздумьями не только на тему взаимодействия с искусственным интеллектом, но и на другие темы современного бытия.

Компьютерная драма «ОНА» - центральная часть трилогии «Я робот» - отныне займет достойное место в афише театра. В ней осваиваются новые для театра компьютерные технологии, в частности голографические проекции. С первой частью трилогии, где впервые на оперной сцене была представлена так называемая добавленная реальность, – AR-оперой Константина Комольцева «Любовь к трем цукербринам», созданной по роману Виктора Пелевина тоже в постановке Георгия Исаакяна и успевшей стать лауреатом Национальной оперной премии «Онегин», – зритель познакомился в конце предыдущего сезона. А во второй половине нынешнего сезона театр представит третью часть этого необычного цикла – VR-балет «Двухсотлетний человек» на музыку Габриэля Прокофьева по повести Айзека Азимова, ее ставит Кирилл Симонов.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Елена ПОСУВАЛЮК, предоставлены МДМТ имени Н.И. Сац

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.